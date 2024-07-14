Сильная гроза во Львове 14 июля — видео последствий непогоды в городе

Мощная гроза бушует во Львове — из-за попадания молнии загорелись пожары
Львов охватила сильнейшая гроза в воскресенье, 14 июля. В результате непогоды молния попала в электросеть, которая сразу же загорелась, а также вызвала пожар на поле.
Соответствующие видео распространяют местные Telegram-каналы.
Гроза во Львове 14 июля
Сильная жара во Львове повлекла за собой мощную непогоду с молнией и ливнем. По словам очевидцев, такой грозы давно не было в городе.
Как известно, о грозовой буре во Львовской области 14 июля предупреждали спасатели ГСЧС.
На видео видно, как раз за разом вспыхивает молния, уже успевшая наделать беды. Так, на улице Кобылицы во Франковском районе горит электросеть.
В то же время, на Трускавецкой в том же районе загорелось поле, однако пожарные не могут подступиться к огню.
Также сильная молния ударила и на Левандовке, где тоже загорелся пожар. Жители города сообщают о проблемах с электроснабжением.
По данным Telegram-канала "Львович", молния попала в трансформаторную подстанцию.
В то же время синоптики предупреждали, что 14 июля западные области, в частности, Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Ровенскую, Волынскую, Тернопольскую и другие накроет мощная гроза. Также сообщалось, что местами возможны град и сильный ветер до 15-20 м/с.
Аномальная жара в Украине
Напомним, что Украина находится в эпицентре температурной аномалии. На территории нашей страны наблюдаются мощные отклонения температуры воздуха — наибольшая жара царила в Николаевской области, где отметка на термометре достигла +40,2 °C. Кроме того, зафиксировали температурный рекорд и в Одессе, где воздух разогрелся до +35,7 °C.
В то же время в Черкассах в субботу, 13 июля, в результате жары взорвался автомобиль. Оказалось, что в машине был баллон с кислородом.
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