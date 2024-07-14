Сильная гроза во Львове 14 июля — видео последствий непогоды в городе

Молния попала во Львове. Фото: t.me/zahidwtf_official

Львов охватила сильнейшая гроза в воскресенье, 14 июля. В результате непогоды молния попала в электросеть, которая сразу же загорелась, а также вызвала пожар на поле.

Соответствующие видео распространяют местные Telegram-каналы.

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Гроза во Львове 14 июля

Сильная жара во Львове повлекла за собой мощную непогоду с молнией и ливнем. По словам очевидцев, такой грозы давно не было в городе.

Как известно, о грозовой буре во Львовской области 14 июля предупреждали спасатели ГСЧС.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "ДСНС Львов"

На видео видно, как раз за разом вспыхивает молния, уже успевшая наделать беды. Так, на улице Кобылицы во Франковском районе горит электросеть.

В то же время, на Трускавецкой в том же районе загорелось поле, однако пожарные не могут подступиться к огню.

Также сильная молния ударила и на Левандовке, где тоже загорелся пожар. Жители города сообщают о проблемах с электроснабжением.

По данным Telegram-канала "Львович", молния попала в трансформаторную подстанцию.

В то же время синоптики предупреждали, что 14 июля западные области, в частности, Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Ровенскую, Волынскую, Тернопольскую и другие накроет мощная гроза. Также сообщалось, что местами возможны град и сильный ветер до 15-20 м/с.

Аномальная жара в Украине

Напомним, что Украина находится в эпицентре температурной аномалии. На территории нашей страны наблюдаются мощные отклонения температуры воздуха — наибольшая жара царила в Николаевской области, где отметка на термометре достигла +40,2 °C. Кроме того, зафиксировали температурный рекорд и в Одессе, где воздух разогрелся до +35,7 °C.

В то же время в Черкассах в субботу, 13 июля, в результате жары взорвался автомобиль. Оказалось, что в машине был баллон с кислородом.