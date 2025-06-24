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Головна Львів Потужна негода знеструмила населені пункти на Львівщині

Потужна негода знеструмила населені пункти на Львівщині

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 09:19
Негода на Львівщині 24 червня знеструмила 39 населених пунктів
Енергетики. Фото: ДТЕК
Ключові моменти Знеструмлення на Львівщині

У Львівській області у вівторок, 24 червня, негода знеструмила 39 населених пунктів. Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної державної адміністрації у Facebook.

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Знеструмлення на Львівщині

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що вісім населених пунктів знеструмлені повністю, а 31 — частково.

Наразі для відновлення електропостачання в області працюють 16 бригад фахівців Львівобленерго. Залучено 68 працівників та 24 одиниці техніки.

"Нагадую, якщо Ви побачили пошкодження електромереж, не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів", — зазначив Козицький.

В ОВА повідомили, якщо люди побачили пошкоджені електромережі, то можна звернутися за номерами:

  • 0-800-30-15-68;
  • 067-333-15-68;
  • 050-460-15-68;
  • 093-170-15-68; (032) 290-75-68.

Крім того, повідомити можна чат-ботах "Львівобленерго".

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Допис Львівської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити чинний фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів. 

Раніше нардеп Олексій Кучеренко заявив, що влітку загальнонаціональних відключень електроенергії не передбачається, хоча в окремих регіонах можливі локальні труднощі.

негода електроенергія Львівська область електропостачання Максим Козицький
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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