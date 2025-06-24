Непогода на Львовщине 24 июня обесточила 39 населенных пунктов

Мощная непогода обесточила населенные пункты на Львовщине
Во Львовской области во вторник, 24 июня, непогода обесточила 39 населенных пунктов. Сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения.
Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной государственной администрации в Facebook.
Обесточивание на Львовщине
Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что восемь населенных пунктов обесточены полностью, а 31 — частично.
Сейчас для восстановления электроснабжения в области работают 16 бригад специалистов Львовоблэнерго. Привлечено 68 работников и 24 единицы техники.
"Напоминаю, если Вы увидели повреждения электросетей, не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров", — отметил Козицкий.
В ОВА сообщили, если люди увидели поврежденные электросети, то можно обратиться по номерам:
- 0-800-30-15-68;
- 067-333-15-68;
- 050-460-15-68;
- 093-170-15-68; (032) 290-75-68.
Кроме того, сообщить можно чат-ботах "Львовоблэнерго".
Напомним, Кабинет министров принял решение продлить действующий фиксированный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей.
Ранее нардеп Алексей Кучеренко заявил, что летом общенациональных отключений электроэнергии не предвидится, хотя в отдельных регионах возможны локальные трудности.
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