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Мощная непогода обесточила населенные пункты на Львовщине

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Дата публикации 24 июня 2025 09:19
Непогода на Львовщине 24 июня обесточила 39 населенных пунктов
Энергетики. Фото: ДТЭК
Ключові моменти Обесточивание на Львовщине

Во Львовской области во вторник, 24 июня, непогода обесточила 39 населенных пунктов. Сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной государственной администрации в Facebook.

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Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что восемь населенных пунктов обесточены полностью, а 31 — частично.

Сейчас для восстановления электроснабжения в области работают 16 бригад специалистов Львовоблэнерго. Привлечено 68 работников и 24 единицы техники.

"Напоминаю, если Вы увидели повреждения электросетей, не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров", — отметил Козицкий.

В ОВА сообщили, если люди увидели поврежденные электросети, то можно обратиться по номерам:

  • 0-800-30-15-68;
  • 067-333-15-68;
  • 050-460-15-68;
  • 093-170-15-68; (032) 290-75-68.

Кроме того, сообщить можно чат-ботах "Львовоблэнерго".

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Пост Львовской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, Кабинет министров принял решение продлить действующий фиксированный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей.

Ранее нардеп Алексей Кучеренко заявил, что летом общенациональных отключений электроэнергии не предвидится, хотя в отдельных регионах возможны локальные трудности.

непогода электроэнергия Львовская область электроснабжение Максим Козицкий
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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