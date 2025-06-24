Непогода на Львовщине 24 июня обесточила 39 населенных пунктов

Энергетики. Фото: ДТЭК

Во Львовской области во вторник, 24 июня, непогода обесточила 39 населенных пунктов. Сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной государственной администрации в Facebook.

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Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что восемь населенных пунктов обесточены полностью, а 31 — частично.

Сейчас для восстановления электроснабжения в области работают 16 бригад специалистов Львовоблэнерго. Привлечено 68 работников и 24 единицы техники.

"Напоминаю, если Вы увидели повреждения электросетей, не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров", — отметил Козицкий.

В ОВА сообщили, если люди увидели поврежденные электросети, то можно обратиться по номерам:

0-800-30-15-68;

067-333-15-68;

050-460-15-68;

093-170-15-68; (032) 290-75-68.

Кроме того, сообщить можно чат-ботах "Львовоблэнерго".

Пост Львовской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, Кабинет министров принял решение продлить действующий фиксированный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей.

Ранее нардеп Алексей Кучеренко заявил, что летом общенациональных отключений электроэнергии не предвидится, хотя в отдельных регионах возможны локальные трудности.