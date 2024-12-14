Прогноз погоди у Львові на завтра 15 грудня

Потужні пориви вітру — у Львові завтра зіпсується погода
Погода у Львові та області завтра, 15 грудня, очікується хмарною, але з проясненнями. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львові та області 15 грудня
Вночі буде невеликий, а вдень помірний сніг та мокрий сніг. На дорогах очікується ожеледиця.
Вітер прогнозують західний, 9-14 м/с, однак вночі місцями, а вдень по всій території сильні пориви до 20 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі -2...-7 °C, вдень -3...+2 °C;
- у Львові вночі -2...-4 °C, вдень -1...+1 °C.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра в Україні очікується потепління. Однак буде сильний вітер.
Також вночі в Одесі пориви вітру досягатимуть 17 м/с. Відомо, що така погода протримається до кінця доби.
Читайте Новини.LIVE!