Прогноз погоды во Львове на завтра 15 декабря

Мощные порывы ветра — во Львове завтра испортится погода
Погода во Львове и области завтра, 15 декабря, ожидается облачная, но с прояснениями Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове и области 15 декабря
Ночью будет небольшой, а днем умеренный снег и мокрый снег. На дорогах ожидается гололедица.
Ветер прогнозируют западный, 9-14 м/с, однако ночью местами, а днем по всей территории сильные порывы до 20 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью -2...-7 °C, днем -3...+2 °C;
- во Львове ночью -2...-4 °C, днем -1...+1 °C.
Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра в Украине ожидается потепление. Однако будет сильный ветер.
Также ночью в Одессе порывы ветра будут достигать 17 м/с. Известно, что такая погода продержится до конца суток.
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