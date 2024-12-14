Прогноз погоды во Львове на завтра 15 декабря

Сильный ветер. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода во Львове и области завтра, 15 декабря, ожидается облачная, но с прояснениями Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львове и области 15 декабря

Ночью будет небольшой, а днем умеренный снег и мокрый снег. На дорогах ожидается гололедица.

Ветер прогнозируют западный, 9-14 м/с, однако ночью местами, а днем по всей территории сильные порывы до 20 м/с.

Погода в Украине 15 декабря Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по области ночью -2...-7 °C, днем -3...+2 °C;

во Львове ночью -2...-4 °C, днем -1...+1 °C.

Пост Львовского регионального центра по гидрометеорологии Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра в Украине ожидается потепление. Однако будет сильный ветер.

Также ночью в Одессе порывы ветра будут достигать 17 м/с. Известно, что такая погода продержится до конца суток.