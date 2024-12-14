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Мощные порывы ветра — во Львове завтра испортится погода

14 декабря 2024 15:09
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды во Львове на завтра 15 декабря
Сильный ветер. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Погода во Львове и области завтра, 15 декабря, ожидается облачная, но с прояснениями Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Ночью будет небольшой, а днем умеренный снег и мокрый снег. На дорогах ожидается гололедица.

Ветер прогнозируют западный, 9-14 м/с, однако ночью местами, а днем по всей территории сильные порывы до 20 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 15 декабря
Погода в Украине 15 декабря Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по области ночью -2...-7 °C, днем -3...+2 °C;
  • во Львове ночью -2...-4 °C, днем -1...+1 °C.
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Пост Львовского регионального центра по гидрометеорологии Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра в Украине ожидается потепление. Однако будет сильный ветер.

Также ночью в Одессе порывы ветра будут достигать 17 м/с. Известно, что такая погода продержится до конца суток.

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