Потужні вибухи у Львівській області — обстріл "Кинджалів"
Вибухи у Львівській області зараз 27 квітня лунають внаслідок масової ракетної атаки на Україну. На західні області продовжують летіти ракети "Кинджал".
Про вибухи повідомляють моніторингові пабліки.
Вибухи в Львівській області зараз 27 квітня
У Львівській області лунають гучні вибухи. За даними деяких каналів, цілі збивають українські військові.
Тим часом очільник Львівської ОВА Максим Козицький попереджає про особливу небезпеку для Стрийщини. Також він закликає нічого не знімати й не публікувати, перебувати в укриттях.
Повітряні сили тільки й встигали що писати про рух російських ракет в бік західних областей. Наразі повітряна тривога ще триває по всій Україні у зв'язку з ракетною небезпекою.
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