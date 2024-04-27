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Потужні вибухи у Львівській області — обстріл "Кинджалів"

27 квітня 2024 05:39
оновлено: 05:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Потужні вибухи у Львівській області — обстріл "Кинджалів"
Дим здіймається після вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи у Львівській області зараз 27 квітня лунають внаслідок масової ракетної атаки на Україну. На західні області продовжують летіти ракети "Кинджал".

Про вибухи повідомляють моніторингові пабліки.

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Вибухи в Львівській області зараз 27 квітня

У Львівській області лунають гучні вибухи. За даними деяких каналів, цілі збивають українські військові.

Вибухи у Львівській області зараз 27 квітня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Місто Лева"
Вибухи у Львівській області зараз 27 квітня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Львівич. Новини"

Тим часом очільник Львівської ОВА Максим Козицький попереджає про особливу небезпеку для Стрийщини. Також він закликає нічого не знімати й не публікувати, перебувати в укриттях.

Подробиці ракетної атаки на Львівську область 27 квітня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Львівської ОВА Максима Козицького

Повітряні сили тільки й встигали що писати про рух російських ракет в бік західних областей. Наразі повітряна тривога ще триває по всій Україні у зв'язку з ракетною небезпекою.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 27 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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