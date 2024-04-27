Мощные взрывы во Львовской области - обстрел "Кинжалов"

Дым поднимается после взрыва ночью. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрывы во Львовской области сейчас 27 апреля раздаются в результате массовой ракетной атаки на Украину. На западные области продолжают лететь ракеты "Кинжал".

О взрывах сообщают мониторинговые паблики.

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Взрывы во Львовской области сейчас 27 апреля

Во Львовской области раздаются громкие взрывы. По данным некоторых каналов, цели сбивают украинские военные.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Город Льва"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Львович. Новости"

Между тем, глава Львовской ОВА Максим Козицкий предупреждает об особой опасности для Стрыйщины. Также он призывает ничего не снимать и не публиковать, находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Львовской ОВА Максима Козицкого

Воздушные силы только и успевали писать о движении российских ракет в сторону западных областей. В настоящее время воздушная тревога продолжается по всей Украине в связи с ракетной опасностью.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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