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Мощные взрывы во Львовской области - обстрел "Кинжалов"

27 апреля 2024 05:39
обновлено: 05:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мощные взрывы во Львовской области - обстрел "Кинжалов"
Дым поднимается после взрыва ночью. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы во Львовской области сейчас 27 апреля раздаются в результате массовой ракетной атаки на Украину. На западные области продолжают лететь ракеты "Кинжал".

О взрывах сообщают мониторинговые паблики.

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Взрывы во Львовской области сейчас 27 апреля

Во Львовской области раздаются громкие взрывы. По данным некоторых каналов, цели сбивают украинские военные.

Взрывы во Львовской области сейчас 27 апреля
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Город Льва"
Взрывы во Львовской области сейчас 27 апреля
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Львович. Новости"

Между тем, глава Львовской ОВА Максим Козицкий предупреждает об особой опасности для Стрыйщины. Также он призывает ничего не снимать и не публиковать, находиться в укрытиях.

Подробности ракетной атаки на Львовскую область 27 апреля
Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Львовской ОВА Максима Козицкого

Воздушные силы только и успевали писать о движении российских ракет в сторону западных областей. В настоящее время воздушная тревога продолжается по всей Украине в связи с ракетной опасностью.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 27 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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