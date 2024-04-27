Мощные взрывы во Львовской области - обстрел "Кинжалов"
Взрывы во Львовской области сейчас 27 апреля раздаются в результате массовой ракетной атаки на Украину. На западные области продолжают лететь ракеты "Кинжал".
О взрывах сообщают мониторинговые паблики.
Взрывы во Львовской области сейчас 27 апреля
Во Львовской области раздаются громкие взрывы. По данным некоторых каналов, цели сбивают украинские военные.
Между тем, глава Львовской ОВА Максим Козицкий предупреждает об особой опасности для Стрыйщины. Также он призывает ничего не снимать и не публиковать, находиться в укрытиях.
Воздушные силы только и успевали писать о движении российских ракет в сторону западных областей. В настоящее время воздушная тревога продолжается по всей Украине в связи с ракетной опасностью.
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