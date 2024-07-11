Вибухи у Львівській області зараз 11 липня — подробиці ОВА

Потужні вибухи у Львівській області — в ОВА заявили про атаку "шахедів"
11 липня 2024 01:35
оновлено: 01:43
Вибух у нічному місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
Вибухи у Львівській області зараз 11 липня пролунали внаслідок роботи сил протиповітряної оборони. Наразі в низці західних та східних областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.
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Голова місцевої ОВА емоційно відреагував на збиття російського ударного дрона, який за даними Козицького, летів у бік Львова.
Тим часом у низці областей України продовжується повітряна тривога в зв'язку з загрозою "шахедів". Небезпека оголошена в таких:
- Львівській,
- Рівненській,
- Тернопільській,
- Хмельницькій,
- Вінницькій,
- Дніпропетровській,
- Харківській.
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