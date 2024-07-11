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Потужні вибухи у Львівській області — в ОВА заявили про атаку "шахедів"

11 липня 2024 01:35
оновлено: 01:43
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Інна Буряк
редактор
Вибухи у Львівській області зараз 11 липня — подробиці ОВА
Вибух у нічному місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи у Львівській області зараз 11 липня пролунали внаслідок роботи сил протиповітряної оборони. Наразі в низці західних та східних областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

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Вибухи у Львівській області 11 липня

Голова місцевої ОВА емоційно відреагував на збиття російського ударного дрона, який за даними Козицького, летів у бік Львова.

Вибухи у Львові 11 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Максима Козицького

Тим часом у низці областей України продовжується повітряна тривога в зв'язку з загрозою "шахедів". Небезпека оголошена в таких:

  • Львівській,
  • Рівненській,
  • Тернопільській,
  • Хмельницькій,
  • Вінницькій,
  • Дніпропетровській,
  • Харківській.
Повітряна тривога вночі 11 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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