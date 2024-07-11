Вибухи у Львівській області зараз 11 липня — подробиці ОВА

Вибух у нічному місті. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи у Львівській області зараз 11 липня пролунали внаслідок роботи сил протиповітряної оборони. Наразі в низці західних та східних областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

Читайте також:

Вибухи у Львівській області 11 липня

Голова місцевої ОВА емоційно відреагував на збиття російського ударного дрона, який за даними Козицького, летів у бік Львова.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Максима Козицького

Тим часом у низці областей України продовжується повітряна тривога в зв'язку з загрозою "шахедів". Небезпека оголошена в таких:

Львівській,

Рівненській,

Тернопільській,

Хмельницькій,

Вінницькій,

Дніпропетровській,

Харківській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...