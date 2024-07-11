Мощные взрывы во Львовской области — в ОВА заявили об атаке "шахедов"
11 июля 2024 01:35
обновлено: 01:43
Взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: росСМИ
Взрывы во Львовской области сейчас 11 июля прозвучали в результате работы сил противовоздушной обороны. В настоящее время в ряде западных и восточных областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.
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Глава местной ОВА эмоционально отреагировал на сбивание российского ударного дрона, который по данным Козицкого, летел в сторону Львова.
Между тем, в ряде областей Украины продолжается воздушная тревога в связи с угрозой "шахедов". Опасность объявлена в следующих случаях:
- Львовской,
- Ровенской,
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Винницкой,
- Днепропетровской,
- Харьковской.
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