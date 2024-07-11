Взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрывы во Львовской области сейчас 11 июля прозвучали в результате работы сил противовоздушной обороны. В настоящее время в ряде западных и восточных областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

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Глава местной ОВА эмоционально отреагировал на сбивание российского ударного дрона, который по данным Козицкого, летел в сторону Львова.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Максима Козицкого

Между тем, в ряде областей Украины продолжается воздушная тревога в связи с угрозой "шахедов". Опасность объявлена в следующих случаях:

Львовской,

Ровенской,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Винницкой,

Днепропетровской,

Харьковской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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