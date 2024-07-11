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Мощные взрывы во Львовской области — в ОВА заявили об атаке "шахедов"

11 июля 2024 01:35
обновлено: 01:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы во Львовской области сейчас 11 июля.
Взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы во Львовской области сейчас 11 июля прозвучали в результате работы сил противовоздушной обороны. В настоящее время в ряде западных и восточных областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

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Взрывы во Львовской области 11 июля

Глава местной ОВА эмоционально отреагировал на сбивание российского ударного дрона, который по данным Козицкого, летел в сторону Львова.

Взрывы во Львове 11 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала Максима Козицкого

Между тем, в ряде областей Украины продолжается воздушная тревога в связи с угрозой "шахедов". Опасность объявлена в следующих случаях:

  • Львовской,
  • Ровенской,
  • Тернопольской,
  • Хмельницкой,
  • Винницкой,
  • Днепропетровской,
  • Харьковской.
Воздушная тревога ночью 11 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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