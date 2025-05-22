У Мінсоцполітики назвали передумови для повернення українців з-за кордону

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович. Фото: Новини.LIVE

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович назвала передумови для повернення українців з-за кордону. Зокрема, вона зазначила, що українська сторона спілкується з партнерами про додаткові ресурси для повернення громадян.

Про це міністерка повідомила під час міжнародного саміту соціальної політики у Львові у четвер, 22 травня, інформує кореспондентка Новини.LIVE. Марта Байдака.

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"Ми говоримо з партнерами про додаткові ресурси для повернення українців з-за кордону", — сказала Жолнович.

А також додала, що для того, аби люди повернулися з-за кордону, в Україні мають насамперед бути робочі місця і соціальні сервіси.

"Ми зараз активно над цим працюємо, залучаючи як найкращі практики, так і відповідне фінансування", — розповіла міністерка.

Міжнародний саміт соціальної політики у Львові. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що у Львові, 22 травня, відбувся міжнародний саміт соціальної політики. За участі міністерки Оксани Жолнович та представників міністрів Молдови, Литви, Швеції, Латвії, Естонії, а також делегатів європейської комісії та ЮНІСЕФ. Цьогорічна тема саміту — "Побудова стійких суспільств: інноваційні рішення для демографічних змін".

Учасники саміту обговорили:

стимулювання народжуваності та підтримку сімей;

залучення людей з інвалідністю до ринку праці;

розвиток програм активного довголіття.

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