В Минсоцполитики назвали предпосылки для возвращения украинцев из-за границы

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович. Фото: Новини.LIVE

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович назвала предпосылки для возвращения украинцев из-за рубежа. В частности, она отметила, что украинская сторона общается с партнерами о дополнительных ресурсах для возвращения граждан.

Об этом министр сообщила во время международного саммита социальной политики во Львове в четверг, 22 мая, информирует корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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"Мы говорим с партнерами о дополнительных ресурсах для возвращения украинцев из-за рубежа", — сказала Жолнович.

А также добавила, что для того, чтобы люди вернулись из-за границы, в Украине должны прежде всего быть рабочие места и социальные сервисы.

"Мы сейчас активно над этим работаем, привлекая как лучшие практики, так и соответствующее финансирование", — рассказала министр.

Международный саммит социальной политики во Львове. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что во Львове 22 мая состоялся международный саммит социальной политики. При участии министра Оксаны Жолнович и представителей министров Молдовы, Литвы, Швеции, Латвии, Эстонии, а также делегатов европейской комиссии и ЮНИСЕФ. Нынешняя тема саммита — "Построение устойчивых обществ: инновационные решения для демографических изменений".

Участники саммита обсудили:

стимулирование рождаемости и поддержку семей;

привлечение людей с инвалидностью к рынку труда;

развитие программ активного долголетия.

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