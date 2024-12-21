Повернення після СЗЧ — скільки випадків зафіксовано у Львівській області

Повернення після СЗЧ — скільки випадків фіксується на Львівщині
Українські воїни, які здійснили самовільне залишення частин, активно повертаються до служби. У Львівській області зафіксовано вже близько 200 таких випадків.
Про це повідомила речниця теруправління ДБР у Львові Тетяна Муравель у коментарі Новини.LIVE у суботу, 21 грудня.
Повернення до служби після СЗЧ
Муравель зазначила, що загалом у західних областях України до війська повернулися близько 500 бійців.
"Люди, які вперше опинилися в силу різних причин у такій ситуації можуть добровільно прийти, повернутися в свої частини і автоматично позбутися кримінальної відповідальності через самовільне залишення частини", — розповіла вона.
Помилкове СЗЧ
Олександр у коментарі Новини.LIVE розповів свою історію. Він заявив, що під час служби отримав важку травму ноги та опинився в лікарні. Після цього чоловіка перевели в іншу частину, а пізніше повідомили про СЗЧ.
"Я вже не боєздатний. Документи в мене є, все є. Я сильно не переживав, тому що ніде ні від кого не ховався. Просто помилка з документами. Бойових дій я вже фізично не зможу виконувати, може в якусь охорону переведуть", — додав Олександр.
Нагадаємо, радник керівника ОП Михайло Подоляк пояснив, чому військові іноді самовільно залишають свої частини.
Також з 18 грудня у мобільному додатку "Армія+" з'явилася можливість подати рапорт на повернення на службу після першого СЗЧ.
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