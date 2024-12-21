Возвращение после СОЧ — сколько случаев зафиксировано во Львовской области

Украинский военный. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Украинские воины, совершившие самовольное оставление частей, активно возвращаются на службу. Во Львовской области зафиксировано около 200 таких случаев.

Об этом сообщила представитель теруправления ГБР во Львове Татьяна Муравель в комментарии Новини.LIVE в субботу, 21 декабря.

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Возврат на службу после СОЧ

Муравель отметила, что всего в западных областях Украины в армию вернулись около 500 бойцов.

"Люди, которые впервые оказались в силу разных причин в такой ситуации могут добровольно прийти, вернуться в свои части и автоматически избавиться от уголовной ответственности за самовольное оставление части", — рассказала она.

Ошибочное СОЧ

Александр в комментарии Новини.LIVE рассказал свою историю. Он заявил, что во время службы получил тяжелую травму ноги и оказался в больнице. После этого мужчину перевели в другую часть, а позже сообщили о СОЧ.

"Я уже не боеспособен. Документы у меня есть, все есть. Я сильно не переживал, потому что нигде ни от кого не прятался. Просто ошибка с документами. Боевых действий я уже физически не смогу выполнять, может в какую-то охрану переведут", — добавил Александр.

Напомним, советник руководителя ОП Михаил Подоляк объяснил, почему военные иногда самовольно покидают свои части.

Также с 18 декабря в мобильном приложении "Армия+" появилась возможность подать рапорт на возвращение на службу после первого СОЧ.