Возвращение после СОЧ — сколько случаев зафиксировано во Львовской области

Возвращение после СОЧ — сколько случаев фиксируется на Львовщине
Украинские воины, совершившие самовольное оставление частей, активно возвращаются на службу. Во Львовской области зафиксировано около 200 таких случаев.
Об этом сообщила представитель теруправления ГБР во Львове Татьяна Муравель в комментарии Новини.LIVE в субботу, 21 декабря.
Возврат на службу после СОЧ
Муравель отметила, что всего в западных областях Украины в армию вернулись около 500 бойцов.
"Люди, которые впервые оказались в силу разных причин в такой ситуации могут добровольно прийти, вернуться в свои части и автоматически избавиться от уголовной ответственности за самовольное оставление части", — рассказала она.
Ошибочное СОЧ
Александр в комментарии Новини.LIVE рассказал свою историю. Он заявил, что во время службы получил тяжелую травму ноги и оказался в больнице. После этого мужчину перевели в другую часть, а позже сообщили о СОЧ.
"Я уже не боеспособен. Документы у меня есть, все есть. Я сильно не переживал, потому что нигде ни от кого не прятался. Просто ошибка с документами. Боевых действий я уже физически не смогу выполнять, может в какую-то охрану переведут", — добавил Александр.
Напомним, советник руководителя ОП Михаил Подоляк объяснил, почему военные иногда самовольно покидают свои части.
Также с 18 декабря в мобильном приложении "Армия+" появилась возможность подать рапорт на возвращение на службу после первого СОЧ.
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