Повернення ухилянтів, за чи проти — у львів'ян спитали про болючу тему

Площа Ринок у Львові сьогодні, 8 травня. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці квітня, а саме з 23-го числа, українські чоловіки мобілізаційного віку за кордоном не можуть більше отримати консульські послуги — зокрема, оформити новий паспорт. Внаслідок цього у соцмережах почали поширювати інформацію що посольства та консульства будуть "виловлювати" українських чоловіків мобілізаційного віку за кордоном та примусово повертати в Україну.

Чи потрібні ухилянти в Україні

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи потрібно, на їхню думку, повертати ухилянтів з-за кордону в Україну.

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Більшість опитаних однозначно кажуть, що чоловіків потрібно повернути додому, адже українським захисникам потрібна мобілізація. Але були й ті, які переконані, що і держава має сприяти тому, щоб українські чоловіки не втікали за кордон, а навпаки — самі хотіли вступати у військо.

"Хтось має боротись за наше майбутнє"

"Звичайно потрібно, оскільки ми живемо в країні, де відбувається повномасштабна війна. Хтось має боротись за наших дітей, за наше майбутнє, а хтось буде відпочивати за кордоном і нормально себе почувати?" — каже опитана львів'янка.

"Звичайно хочеться, щоб чоловіки не втікали з країни, а стали на захист Батьківщини. Але хочеться, щоб і країна більше приділяла увагу таким чоловікам і заохочувала до служби", — додає жінка.

Додамо, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що українська влада обговорить питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном з єврокомісаркою з питань внутрішніх справ і міграції Ілви Йоганссон. Чинний механізм тимчасового захисту в ЄС діє до березня 2025 року.

Нагадаємо, ми раніше писали, чому українські прикордонники не випускають щодня до 150 осіб за кордон.

Ми також писали, що паспортні сервіси Державної міграційної служби України за кордоном відновили у тестовому режимі видачу готових паспортів.