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Возвращение уклонистов Украину, за или против — мнения львовян

8 мая 2024 17:17
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Возвращение уклонистов, за или против — у львовян спросили о больной теме
Площадь Рынок во Львове сегодня, 8 мая. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В конце апреля, а именно с 23 числа, украинские мужчины мобилизационного возраста за границей не могут больше получить консульские услуги — в частности, оформить новый паспорт. В результате в соцсетях начали распространять информацию, что посольства и консульства будут "вылавливать" украинских мужчин мобилизационного возраста за границей и принудительно возвращать в Украину.

Нужны ли уклонисты в Украине

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, нужно ли, по их мнению, возвращать уклонистов из-за границы в Украину.

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Большинство опрошенных однозначно говорят, что мужчин нужно вернуть домой, ведь украинским защитникам нужна мобилизация. Но были и те, кто убежден, что и государство должно способствовать тому, чтобы украинские мужчины не убегали за границу, а наоборот — сами хотели вступать в армию.

"Кто-то должен бороться за наше будущее"

"Конечно нужно, так как мы живем в стране, где происходит полномасштабная война. Кто-то должен бороться за наших детей, за наше будущее, а кто будет отдыхать за границей и нормально себя чувствовать?", — говорит опрошенная львовянка.

"Конечно хочется, чтобы мужчины не бежали из страны, а стали на защиту Родины. Но хочется, чтобы и страна больше уделяла внимание таким мужчинам и поощряла службу", — добавляет женщина.

Добавим, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что украинские власти обсудят вопросы дальнейшего юридического статуса украинцев за границей с еврокомиссаршей по вопросам внутренних дел и миграции Ильвы Йоганссон. Действующий механизм временной защиты в ЕС действует до марта 2025 года.

Напомним, мы раньше писали, почему украинские пограничники не выпускают ежедневно до 150 человек за границу.

Мы также писали, что паспортные сервисы Государственной миграционной службы Украины за границей возобновили в тестовом режиме выдачу готовых паспортов.

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