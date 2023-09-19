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Повітряна тривога на заході: полювання на БпЛА

19 вересня 2023 04:49
оновлено: 06:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога на заході зараз 19 вересня: полювання на БпЛА
Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: alerts.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Загроза БпЛА поширилася на західні області України сьогодні вночі, 19 вересня. Таким чином, повітряна тривога продовжується, а українські сили ППО полюють на цілі ворога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 04:50. Повітряні сили зазначають, що ударні БпЛА є в повітряному просторі Львівщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини.

БпЛА на заході
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 04:56. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий повідомили про роботу ППО в області.

Працює ППО у Львівській області
Джерело: t.me/kozytskyy_maksym_official
Працює ППО у Львівській області
Джерело: t.me/andriysadovyi

Оновлено 05:05. У Вінницькій та Житомирській областях пролунали відбої тривоги. Однак ворожі цілі ще добиває наша ППО в західних областях.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 19 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 05:22. Також Повітряні сили повідомляють про повітряну тривогу на Харківщині, яка пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.

Повітряна тривога в Харківській області
Джерело: t.me/kpszsu
Мапа повітряних тривог в Україні
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

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