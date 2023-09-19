Повітряна тривога на заході зараз 19 вересня: полювання на БпЛА

Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: alerts.in.ua

Загроза БпЛА поширилася на західні області України сьогодні вночі, 19 вересня. Таким чином, повітряна тривога продовжується, а українські сили ППО полюють на цілі ворога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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