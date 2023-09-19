Повітряна тривога на заході зараз 19 вересня: полювання на БпЛА

Повітряна тривога на заході: полювання на БпЛА
Загроза БпЛА поширилася на західні області України сьогодні вночі, 19 вересня. Таким чином, повітряна тривога продовжується, а українські сили ППО полюють на цілі ворога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Оновлено 04:50. Повітряні сили зазначають, що ударні БпЛА є в повітряному просторі Львівщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини.
Оновлено 04:56. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий повідомили про роботу ППО в області.
Оновлено 05:05. У Вінницькій та Житомирській областях пролунали відбої тривоги. Однак ворожі цілі ще добиває наша ППО в західних областях.
Оновлено 05:22. Також Повітряні сили повідомляють про повітряну тривогу на Харківщині, яка пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.
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