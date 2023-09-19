Повітряна тривога на заході зараз 19 вересня: полювання на БпЛА

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: alerts.in.ua

Угроза БПЛА распространилась на западные области Украины сегодня ночью, 19 сентября. Таким образом, воздушная тревога продолжается, а украинские силы ПВО охотятся за целыми врагами.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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