Повітряна тривога на заході зараз 19 вересня: полювання на БпЛА

Воздушная тревога на закате: охота на БпЛА
Угроза БПЛА распространилась на западные области Украины сегодня ночью, 19 сентября. Таким образом, воздушная тревога продолжается, а украинские силы ПВО охотятся за целыми врагами.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Обновлено 04:50. Воздушные силы отмечают, что ударные БПЛА находятся в воздушном пространстве Львовщины, Ивано-Франковщины, Хмельнитчины.
Обновлено 04:56. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый сообщили о работе ПВО в области.
Обновлено 05:05. В Винницкой и Житомирской областях раздались отбои тревоги. Однако враждебные цели еще добивает наше ПВО в западных областях.
Обновлено 05:22. Также Воздушные силы сообщают о воздушной тревоге в Харьковской области, которая связана с активностью вражеской тактической авиации.
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