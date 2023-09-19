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Воздушная тревога на закате: охота на БпЛА

19 сентября 2023 04:49
обновлено: 06:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повітряна тривога на заході зараз 19 вересня: полювання на БпЛА
Карта воздушных тревог в Украине. Фото: alerts.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Угроза БПЛА распространилась на западные области Украины сегодня ночью, 19 сентября. Таким образом, воздушная тревога продолжается, а украинские силы ПВО охотятся за целыми врагами.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 04:50. Воздушные силы отмечают, что ударные БПЛА находятся в воздушном пространстве Львовщины, Ивано-Франковщины, Хмельнитчины.

БпЛА на закате
Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 04:56. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый сообщили о работе ПВО в области.

Работает ПВО во Львовской области
Источник: t.me/kozytskyy_maksym_official
Работает ПВО во Львовской области
Источник: t.me/andriysadovyi

Обновлено 05:05. В Винницкой и Житомирской областях раздались отбои тревоги. Однако враждебные цели еще добивает наше ПВО в западных областях.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 19 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:22. Также Воздушные силы сообщают о воздушной тревоге в Харьковской области, которая связана с активностью вражеской тактической авиации.

Воздушная тревога в Харьковской области
Источник: t.me/kpszsu
Карта воздушных тревог в Украине.
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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