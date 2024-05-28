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Повітряні тривоги у Львові, чи спускаються містяни в укриття  — опитування

28 травня 2024 16:00
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Марта Байдака
Журналіст
Львів і повітряні тривоги: чи спускаються люди в укриття сьогодні — опитування
Площа Ринок сьогодні у Львові. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Щодня у прифронтових територіях України лунають звуки повітряної тривоги. Ворог атакує Сумщину, Запоріжжя та Харківщину. Нещодавно, внаслідок атаки по харківському "Епіцентру" загинуло 17 людей, постраждалих — 49. 

Реакція львів'ян на повітряні тривоги

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи спускаються вони в укриття під час повітряної тривоги.

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Більшість опитаних сказали, що в укриття не спускаються. Якщо тривога застала вдома, то люди здебільшого користуються правилом двох стін. Якщо ж у торговельному центрі чи навчальному закладі — виходять на вулицю або спускаються у паркінг.

"Я не спускаюсь в укриття, бо в мене в будинку як такого укриття немає. Є підвал, але він теж небезпечний. Якщо є небезпека, то ховаємось у коридорі", — каже дівчина.

"Якщо під час тривоги я в коледжі, то не йду в укриття, а просто йду в парк. Вдома ховаюсь у коридорі", — ділиться думками львів'янка. 

"Не ховаюсь в укриття взагалі. Не бачу сенсу. Як прилетить, то прилетить", — зазначає жінка.

"Звісно, потрібно ходити в укриття, особливо якщо ви є в громадському місці. У зв'язку з останніми подіями в Харкові я точно буду спускатись у паркінг", — додає опитана львів'янка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Уряд Литви виділив кошти в розмірі 5 мільйонів євро на облаштування укриттів у школах України. Посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас вже вручив чек на цю суму міністру освіти й науки України Оксену Лісовому.

Ми також писали, що в Одесі планують виділити мільйони на ремонт чергового укриття.

Харків
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ТЦ
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