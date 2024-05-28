Львов и воздушные тревоги: спускаются ли люди в укрытие сегодня — опрос

Площадь Рынок сегодня во Львове. Фото: Новини.LIVE

Каждый день в прифронтовых территориях Украины раздаются звуки воздушной тревоги. Враг атакует Сумщину, Запорожье и Харьковщину. На днях в результате атаки по харьковскому "Эпицентру" погибли 17 человек, пострадавших — 49.

Реакция львовян на воздушные тревоги

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, спускаются ли они в укрытие во время воздушной тревоги.

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Большинство опрошенных сказали, что в укрытие не спускаются. Если тревога застала дома, то люди обычно пользуются правилом двух стен. Если же в торговом центре или в учебном заведении — выходят на улицу или спускаются в паркинг.

"Я не спускаюсь в укрытие, потому что у меня дома как такового укрытия нет. Есть подвал, но он тоже не безопасен. Если есть опасность, то прячемся в коридоре", — говорит девушка.

"Если во время тревоги я в колледже, то не иду в укрытие, а просто иду в парк. Дома прячусь в коридоре", — делится мыслями львовянка.

"Не прячусь в укрытие вообще. Не вижу смысла. Если прилетит, то прилетит", — отмечает женщина.

"Конечно, нужно ходить в укрытие, особенно если вы находитесь в общественном месте. В связи с последними событиями в Харькове я точно буду спускаться в паркинг", — добавляет опрошенная львовянка.

Напомним, мы ранее писали, что Правительство Литвы выделило средства в размере 5 миллионов евро на обустройство укрытий в школах Украины. Посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас уже вручил чек на эту сумму министру образования и науки Украины Оксену Лесному.

Мы также писали, что в Одессе планируют выделить миллионы на ремонт очередного укрытия.