Повторні вибухи у Львівській області — що відомо про повторну атаку
Вибухи у Львівській області зараз, 3 листопада, лунають повторно о 3:25, таким чином працює ППО. Повітряна тривога наразі охопила західні регіони, зокрема Львівську, Волинську, Черкаську, Хмельницьку та інші. Мешканці Львівщини чули вибухи й раніше — близько 02:00.
Про роботу сил ППО у Львівській області повідомляє депутат ЛМР Ігор Зінкевич.
Оновлено 03:33. Вибухи, які чують жителі Львівської області, є результатом роботи українських захисників.
Оновлено 03:37. Повітряна тривога досі міцно тримається за західні області, таким чином залишки ворожих безпілотників продовжують сновигати повітряним простором України.
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Нагадаємо, що вибухи у Львівській області вже лунали близько 02:00 під час повітряної тривоги 3 листопада. Звуки прокоментував очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
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