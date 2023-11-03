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Повторні вибухи у Львівській області — що відомо про повторну атаку

3 листопада 2023 03:32
оновлено: 03:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повторні вибухи у Львівській області — що відомо про повторну атаку
Вибух у нічному місті. Фото: israelhayom.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи у Львівській області зараз, 3 листопада, лунають повторно о 3:25, таким чином працює ППО. Повітряна тривога наразі охопила західні регіони, зокрема Львівську, Волинську, Черкаську, Хмельницьку та інші. Мешканці Львівщини чули вибухи й раніше — близько 02:00. 

Про роботу сил ППО у Львівській області повідомляє депутат ЛМР Ігор Зінкевич.

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Оновлено 03:33. Вибухи, які чують жителі Львівської області, є результатом роботи українських захисників.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу депутат ЛМР Ігоря Зінкевича
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу депутат ЛМР Ігоря Зінкевича

Оновлено 03:37. Повітряна тривога досі міцно тримається за західні області, таким чином залишки ворожих безпілотників продовжують сновигати повітряним простором України.

Повітряна тривога в Україні сьогодні, 3 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Нагадаємо, що вибухи у Львівській області вже лунали близько 02:00 під час повітряної тривоги 3 листопада. Звуки прокоментував очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

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