Повторные взрывы во Львовской области - что известно о повторной атаке
Взрывы во Львовской области сейчас, 3 ноября, раздаются повторно в 3:25, таким образом работает ПВО. Воздушная тревога охватила западные регионы, в частности Львовскую, Волынскую, Черкасскую, Хмельницкую и другие. Жители Львовщины слышали взрывы и раньше около 02:00.
О работе сил ПВО во Львовской области сообщает депутат ЛГС Игорь Зинкевич .
Обновлено 03:33. Взрывы, которые слышат жители Львовской области, результат работы украинских защитников.
Обновлено 03:37. Воздушная тревога по-прежнему крепко держится за западные области, таким образом остатки вражеских беспилотников продолжают сновать по воздушному пространству Украины.
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Напомним, что взрывы во Львовской области уже раздавались около 02:00 во время воздушной тревоги 3 ноября. Звуки прокомментировал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
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