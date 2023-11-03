Повторные взрывы во Львовской области - что известно о повторной атаке

Взрыв в ночном городе. Фото: israelhayom.com

Взрывы во Львовской области сейчас, 3 ноября, раздаются повторно в 3:25, таким образом работает ПВО. Воздушная тревога охватила западные регионы, в частности Львовскую, Волынскую, Черкасскую, Хмельницкую и другие. Жители Львовщины слышали взрывы и раньше около 02:00.

О работе сил ПВО во Львовской области сообщает депутат ЛГС Игорь Зинкевич .

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Обновлено 03:33. Взрывы, которые слышат жители Львовской области, результат работы украинских защитников.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала депутат ЛГС Игоря Зинкевича

Обновлено 03:37. Воздушная тревога по-прежнему крепко держится за западные области, таким образом остатки вражеских беспилотников продолжают сновать по воздушному пространству Украины.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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Напомним, что взрывы во Львовской области уже раздавались около 02:00 во время воздушной тревоги 3 ноября. Звуки прокомментировал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.