Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Повторные взрывы во Львовской области - что известно о повторной атаке arrow

Повторные взрывы во Львовской области - что известно о повторной атаке

3 ноября 2023 03:32
обновлено: 03:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторные взрывы во Львовской области - что известно о повторной атаке
Взрыв в ночном городе. Фото: israelhayom.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы во Львовской области сейчас, 3 ноября, раздаются повторно в 3:25, таким образом работает ПВО. Воздушная тревога охватила западные регионы, в частности Львовскую, Волынскую, Черкасскую, Хмельницкую и другие. Жители Львовщины слышали взрывы и раньше около 02:00.

О работе сил ПВО во Львовской области сообщает депутат ЛГС Игорь Зинкевич .

Читайте также:

Обновлено 03:33. Взрывы, которые слышат жители Львовской области, результат работы украинских защитников.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала депутат ЛГС Игоря Зинкевича
Скриншот сообщения из телеграмм-канала депутат ЛГС Игоря Зинкевича

Обновлено 03:37. Воздушная тревога по-прежнему крепко держится за западные области, таким образом остатки вражеских беспилотников продолжают сновать по воздушному пространству Украины.

Воздушная тревога в Украине сегодня, 3 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

Напомним, что взрывы во Львовской области уже раздавались около 02:00 во время воздушной тревоги 3 ноября. Звуки прокомментировал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме