Чи вірять львів'яни у підтримку партнерів у разі ймовірного повторного наступу Росії — опитування

Люди на вулиці Львова. Фото: Новини.LIVE

Все частіше в українському інформаційному просторі лунають тези, що росіяни планують повторно наступати на Київ. Зокрема, на Київщині триває робота з облаштування фортифікацій. Аналітики кажуть, окупаційні війська РФ активізували нові штурмові операції вздовж лінії фронту, а через брак західної допомоги українському військовому керівництву доведеться накопичувати та економити ресурси.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи вірять вони у підтримку партнерів у разі ймовірного повторного наступу Росії. Більшість опитаних вважають, що потрібно надіятись лише на себе, а не на партнерів, які висловлюють стурбованість. Однак є й ті, хто сподівається на підтримку Заходу.

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"Тут список не дуже довгий"

"Я думаю, це дуже абстрактне поняття, все залежить, які країни з нами партнеряться і хто нас підтримує. Я думаю, це список не є дуже довгий. Тому, я думаю, на когось можна покластися, а хтось просто щиро співчуває і висловлює занепокоєння", — ділиться думками львів'янка.

"Вони не поспішають нам допомагати"

"Я не думаю, що вони нам будуть допомагати. Дивлячись на те, як вони зараз щось роблять, то вони не дуже поспішають щось допомагати чи підтримувати", — каже дівчина.

"Нам потрібно надіятись самим на себе"

"Захід виявив своє занепокоєння, то хай виявляє й далі. Нам потрібно надіятись самим на себе і потрібно було робити з 1991 року", — наголошує чоловік.

"Підтримка буде завжди"

"Я надіюсь, що підтримка партнерів буде завжди і ми скоро переможемо. Ми нарешті будемо жити краще та розвиватимемо свою країну", — каже жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Володимир Зеленський закликає партнерів підтримати Україну системами ППО та збільшити тиск на Росію.

Також ми писали, що Зеленський прибув з робочим візитом до Литви, де взяв участь у саміті Тримор'я, а також проведе перемовини з партнерами.