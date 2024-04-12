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Повторное наступление на Украину и поддержка Запада — что об этом думают львовяне

12 апреля 2024 16:01
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Марта Байдака
Журналист
Верят ли львовяне в поддержку партнеров в случае возможного повторного наступления России — опрос
Люди на улице Львова. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Все чаще в украинском информационном пространстве раздаются тезисы, что россияне планируют повторно наступать на Киев. В частности, в Киевской области продолжается работа по обустройству фортификаций. Аналитики говорят, оккупационные войска РФ активизировали новые штурмовые операции вдоль линии фронта, а за неимением западной помощи украинскому военному руководству придется накапливать и экономить ресурсы.

Новини.LIVE спросили людей на улицах Львова, верят ли они в поддержку партнеров в случае вероятного повторного наступления России. Большинство опрошенных считают, что нужно надеяться только на себя, а не на партнеров, выражающих обеспокоенность. Однако есть и те, кто надеется на поддержку Запада.

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"Здесь список не очень длинный"

"Я думаю, это очень абстрактное понятие, все зависит, какие страны с нами партнерятся и кто нас поддерживает. Я думаю, этот список не очень длинный. Поэтому, я думаю, на кого-то можно положиться, а кто-то просто искренне сочувствует и выражает беспокойство", — делится мыслями львовянка.

"Они не спешат нам помогать"

"Я не думаю, что они нам будут помогать. Глядя на то, как они сейчас что-то делают, они не очень спешат что-то помогать или поддерживать", — говорит девушка.

"Нам нужно надеяться самим на себя"

"Запад проявил свою обеспокоенность, пусть проявляет и дальше. Нам нужно надеяться самим на себя и нужно было делать с 1991 года", — отмечает мужчина.

"Поддержка будет всегда"

"Я надеюсь, что поддержка партнеров будет всегда и мы скоро победим. Мы, наконец, будем жить лучше и будем развивать свою страну", — говорит женщина.

Напомним, мы писали, что Владимир Зеленский призывает партнеров поддержать Украину системами ПВО и увеличить давление на Россию.

Также мы писали, что Зеленский прибыл с рабочим визитом в Литву, где принял участие в саммите Триморья, а также проведет переговоры с партнерами.

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