Закон про мобілізацію в Україні — всі зміни та правила, що потрібно робити військовозобовʼязаним

Військові на вокзалі. Фото: Getty Images

Прийнятий новий закон про мобілізацію визначає обов'язки військовозобов'язаних, тож варто пам'ятати про те, що якщо ти не знаєш своїх обов'язків, то це не звільняє тебе від відповідальності, — зазначає в інтерв'ю Новини.LIVE юристка Орися Швець.

Хто має право на уточнення своїх облікових даних, які права мають представники ТЦК та поліції, як військовозобов'язаний може отримати обліковий документ та за що чоловіків можуть позбавити права на керування автомобілем, — розповіла у матеріалі Новини.LIVE юристка Орися Швець.

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ЦНАП, ТЦК та електронний кабінет

— Кожен військовозобов'язаний повинен уточнити свої дані. Якщо він перебуває в Україні, то це він може зробити трьома шляхами: фактично з'явитись в ТЦК, через електронний кабінет або ЦНАП. Електронний кабінет буде ведений в дію через два місяці, а щодо ЦНАП — поки що немає порядку, як уточнити там свої дані. Фактично залишається лише ТЦК та СП.

Уточнити свої дані мають не тільки військовозобов'язані, які перебувають на території України, але й ті, які за кордоном. Вони повинні передати уточнені свої дані на офіційну адресу ТЦК та СП або на номер засобу зв'язку. Якщо ті чоловіки, які за кордоном, не мають військово-облікового документа, то єдиним варіантом уточнити ці дані — це прибути в Україну.

Військово-обліковий документ для перетину кордону

— Кожен військовозобов'язаний повинен мати при собі військово-обліковий документ. Також, на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи представника державної прикордонної служби, кожен військовозобов'язаний повинен пред'явити цей документ. Тому при перетині кордону потрібно буде пред'являти військово-обліковий документ.

Права військовозобов'язаних та представників ТЦК

— Ви маєте право при зустрічі з представниками ТЦК та СП уточнити їхнє прізвище, ім'я та посаду і попросити показати службове посвідчення. Натомість представники ТЦК та поліція мають право знімати, фіксувати процедуру перевірки вручення документів на камеру. І у випадку невиконання військових обов'язків з набранням чинності цього закону настає відповідальність.

У разі не виконання цих обов'язків представник ТЦК має право звернутися до поліції з вимогою про те, аби вас затримали та доставили до ТЦК. Якщо з якихось причин таке доставлення неможливе, тоді ТЦК та СП надсилає вам вимогу.

Це не є повістка, це — новий документ, який буде надісланий вам засобом поштового зв'язку. Якщо ця вимога залишилась на пошті або повернулась, то все одно така вимога є такою, яка була належним чином вручена. І якщо протягом десяти днів ви не з'явитесь в ТЦК, то вони мають право звернутися з позовом до суду і застосовувати такий засіб впливу, як обмеження керування траспортним засобом.

Нагадаємо, ми раніше писали про повне цифрування даних на чоловіків призовного віку.

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