Закон о мобилизации в Украине — все изменения и правила, которые нужно делать военнообязанным

Военные на вокзале. Фото: Getty Images

Принятый новый закон о мобилизации определяет обязанности военнообязанных, поэтому стоит помнить о том, что если ты не знаешь своих обязанностей, то это не освобождает тебя от ответственности, — отмечает в интервью Новини.LIVE юрист Орися Швец.

Кто имеет право на уточнение своих учетных данных, какие права имеют представители ТЦК и полиции, как военнообязанный может получить учетный документ и за что мужчину могут лишить права на управление автомобилем, — рассказала в материале Новини.LIVE юрист Орися Швец.

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ЦНАП, ТЦК и электронный кабинет

— Каждый военнообязанный должен уточнить свои данные. Если он находится в Украине, то это он может сделать тремя способами: фактически явиться в ТЦК, через электронный кабинет или ЦНАП. Электронный кабинет будет действовать через два месяца, а относительно ЦНАП — пока нет порядка, как уточнить там свои данные. Фактически остается только ТЦК и СП.

Уточнить свои данные должны не только военнообязанные, находящиеся на территории Украины, но и те, которые за границей. Они должны уточнить свои данные по официальному адресу ТЦК и СП или по номеру средства связи. Если у тех мужчин, которые пребывают за границей, нет военно-учетного документа, то единственным вариантом уточнить эти данные — это прибыть в Украину.

Военно-учетный документ для пересечения границы

— Каждый военнообязанный должен иметь при себе военно-учетный документ. Также по требованию представителя ТЦК, полицейского или представителя государственной пограничной службы каждый военнообязанный должен предъявить этот документ. Поэтому при пересечении границы нужно будет иметь военно-учетный документ.

Права военнообязанных и представителей ТЦК

— Вы имеете право при встрече с представителями ТЦК и СП уточнить его фамилию, имя и должность и попросить показать служебное удостоверение. Представители ТЦК и полиция имеют право снимать, фиксировать процедуру проверки вручения документов на камеру. И в случае неисполнения воинских обязанностей со вступлением в силу данного закона наступает ответственность.

В случае невыполнения этих обязанностей представитель ТЦК имеет право обратиться в полицию с требованием о том, чтобы вас задержали и доставили в ТЦК. Если по каким-либо причинам такая доставка невозможна, то ТЦК и СП направляет вам требование.

Это не повестка, это — новый документ, который будет выслан вам по почтовой связи. Если это требование осталось на почте или вернулось, то все равно такое требование является надлежащим образом врученным. И если в течение десяти дней вы не явитесь в ТЦК, то они имеют право обратиться с иском в суд и применять такой вид воздействия, как ограничение управления транспортным средством.

Напомним, мы ранее писали о полном цифрировании данных на мужчин призывного возраста.

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