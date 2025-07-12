Львів під атакою Шахедів 12 липня - у місті пожежа та руйнування

Пожежа та пошкоджені будинки — перші наслідки атаки РФ по Львову
В ніч проти 12 липня і зранку цього дня, росіяни масовано атакують Львів дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання, є пожежа та пошкоджено щонайменше один будинок.
Про це у Telegram повідомляє мер Андрій Садовий.
Перші наслідки атаки РФ на Львів 12 липня
Станом на 03:59 Садовий писав, що надходить інформація про влучання у Львові. Трохи пізніше він розповів про перші деталі.
"У Залізничному районі горить покрівля даху нежитлового приміщення на площі 200 метрів квадратних. Також повідомляють про пошкодження житлового будинку в районі вулиця Мирополита Андрія", — йдеться у повідомленні о 04:37.
Водночас він написав, що повітряна атака на місто триває, а згодом стало відомо про ще одну серію вибухів.
Також варто зазначити, що паралельно Повітряні сили повідомили, що на місто летіла швидкісна ціль (ракета), яка потім рухалася на Рудно.
Оновлено о 05:19
Глава ОВА Максим Козицький написав, що внаслідок атаки РФ, на вулиці Митрополита Андрея у Львові пошкоджений двоповерховий житловий будинок.
"Є часткове руйнування підʼїзду. Стався витік газу та води. Попередньо загиблих і травмованих немає. Пожежі нема. На місці працюють 20 рятувальників та інші служби", — уточнив він.
Нагадаємо, що цієї ночі повітряну тривогу оголосили майже по всій території України. Причиною сигналу стала атака дронів та ракет.
Також ми писали, що вибухи лунали у дуже багатьох містах України. Зокрема, протягом ночі кілька разів серії вибухів були у Києві.
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