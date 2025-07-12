Львів під атакою Шахедів 12 липня - у місті пожежа та руйнування

Пожежа у місті. Ілюстративне фото: zn.ua

В ніч проти 12 липня і зранку цього дня, росіяни масовано атакують Львів дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання, є пожежа та пошкоджено щонайменше один будинок.

Про це у Telegram повідомляє мер Андрій Садовий.

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Перші наслідки атаки РФ на Львів 12 липня

Станом на 03:59 Садовий писав, що надходить інформація про влучання у Львові. Трохи пізніше він розповів про перші деталі.

"У Залізничному районі горить покрівля даху нежитлового приміщення на площі 200 метрів квадратних. Також повідомляють про пошкодження житлового будинку в районі вулиця Мирополита Андрія", — йдеться у повідомленні о 04:37.

Водночас він написав, що повітряна атака на місто триває, а згодом стало відомо про ще одну серію вибухів.

Також варто зазначити, що паралельно Повітряні сили повідомили, що на місто летіла швидкісна ціль (ракета), яка потім рухалася на Рудно.

Оновлено о 05:19

Глава ОВА Максим Козицький написав, що внаслідок атаки РФ, на вулиці Митрополита Андрея у Львові пошкоджений двоповерховий житловий будинок.

"Є часткове руйнування підʼїзду. Стався витік газу та води. Попередньо загиблих і травмованих немає. Пожежі нема. На місці працюють 20 рятувальників та інші служби", — уточнив він.

Нагадаємо, що цієї ночі повітряну тривогу оголосили майже по всій території України. Причиною сигналу стала атака дронів та ракет.

Також ми писали, що вибухи лунали у дуже багатьох містах України. Зокрема, протягом ночі кілька разів серії вибухів були у Києві.