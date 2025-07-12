Львов под атакой Шахедов 12 июля — в городе пожар и разрушения

Пожар в городе. Иллюстративное фото: zn.ua

В ночь на 12 июля и утром этого дня, россияне массированно атакуют Львов дронами. В результате обстрела зафиксировано попадание, есть пожар и поврежден по меньшей мере один дом.

Об этом в Telegram сообщает мэр Андрей Садовый.

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По состоянию на 03:59 Садовый писал, что поступает информация о попадании во Львове. Чуть позже он рассказал о первых деталях.

"В Железнодорожном районе горит кровля крыши нежилого помещения на площади 200 квадратных метров. Также сообщают о повреждении жилого дома в районе улица Мирополита Андрея", — говорится в сообщении в 04:37.

В то же время он написал, что воздушная атака на город продолжается, а впоследствии стало известно о еще одной серии взрывов.

Также стоит отметить, что параллельно Воздушные силы сообщили, что на город летела скоростная цель (ракета), которая затем двигалась на Рудно.

Напомним, что этой ночью воздушную тревогу объявили почти по всей территории Украины. Причиной сигнала стала атака дронов и ракет.

Также мы писали, что взрывы раздавались в очень многих городах Украины. В частности, в течение ночи несколько раз серии взрывов были в Киеве.