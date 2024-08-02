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Позитивні новини для львів'ян — прогноз НЕК "Укренерго" щодо відключень світла на сьогодні

2 серпня 2024 01:15
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла у Львові на сьогодні, 2 серпня — прогноз Укренерго
Енергетик ДТЕК. Фото: ДТЕК
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки погодинних відключень світла у п'ятницю, 2 серпня, у Львові, так само, як і по всій території України, не діятимуть. Застосовувати відключення протягом доби не планують.

Про це в четвер, 1 серпня, повідомили у "Львівобленерго".

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Повідомлення "Львівобленерго"

Прогнози щодо відключень світла на Львівщині 2 серпня

"За розпорядженням НЕК "Укренерго" 2 серпня погодинні графіки не застосовуватимуть", — йдеться в повідомленні "Львівобленерго".

У НЕК "Укренерго" зазначили, що відключення 2 серпня не застосовуватимуть по всій території України.

Чи відключатимуть світло в Україні 2 серпня
Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Причиною скасування обмежень є зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС. У разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів щодо обмеження споживання повідомлять додатково. Водночас енергетики закликають громадян користуватися потужними приладами з 11:00 до 15:00.

Нагадаємо, радник прем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко вважає, що протягом наступних кількох місяців відключення світла матимуть незначний характер. Причиною цього є входження української енергосистеми у відносний баланс.

Іншої думки дотримується директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко. Він впевнений, що забезпечити стабільне електропостачання в Україні протягом наступних трьох місяців вдасться навряд чи, через що відключення можуть повернути в будь-який день.

Львів електроенергія Львівська область електропостачання Укренерго відключення світла світло

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