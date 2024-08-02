Графики отключения света во Львове на сегодня, 2 августа — прогноз Укрэнерго.

Энергетик ДТЭК. Фото: ДТЭК

Графики почасовых отключений света в пятницу, 2 августа, во Львове, также как и по всей территории Украины, не будут действовать. Применять отключения в течение суток не планируют.

Об этом в четверг, 1 августа, сообщили во "Львовоблэнерго".

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Сообщение "Львовоблэнерго"

Прогнозы по отключениям света во Львовской области 2 августа

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 2 августа почасовые графики не будут применяться", — говорится в сообщении "Львовоблэнерго".

В НЭК "Укрэнерго" отметили, что отключения 2 августа не будут применять по всей территории Украины.

Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Причиной отмены ограничений является снижение потребления из-за похолодания и возвращение в работу двух блоков АЭС. В случае изменения ситуации в энергосистеме о применении мер по ограничению потребления сообщат дополнительно. В то же время энергетики призывают граждан пользоваться мощными приборами с 11:00 до 15:00.

Напомним, советник премьер-министра, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко считает, что в течение следующих нескольких месяцев отключения света будут носить незначительный характер. Причиной этого является вхождение украинской энергосистемы в относительный баланс.

Иного мнения придерживается директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. Он уверен, что обеспечить стабильное электроснабжение в Украине в течение следующих трех месяцев удастся вряд ли, из-за чего отключения могут вернуть в любой день.