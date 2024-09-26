У Верховній Раді підвищать зарплату працівникам: що про це думають львів'яни — опитування 2024

Верховна Рада України. Фото: УНІАН

Український уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік та вніс проєкт до Верховної Ради. У ньому не планується піднімати мінімальну заробітну платню українцям та депутатам Верховної Ради. Проте зарплатню підвищать іншим чиновникам, зокрема в Офісі Президента.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, чи підтримують вони таке рішення.

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Усі опитані відповіли, що не підтримують таке рішення. Люди вважають, що ці гроші краще спрямувати на допомогу українській армії.

"Я вважаю, що не потрібно працівникам підвищувати зарплату, бо вони і так достатньо заробляють", — каже жінка.

"Негативно до цього ставлюсь. В такий час, коли в нас все працює на ЗСУ, вся країна волонтерить, а вони зарплатні піднімають. Вони можуть ще собі помічників на роботу взяти, які будуть мати бронь. А ще, як на мене, це така маленька зрада", — наголошує чоловік.

"Ці гроші краще віддати в ЗСУ або дітям, які мають певні потреби", — зазначає дівчина.

"Найперше мене цікавить у зв'язку з чим це підвищення пов'язане і на основі чого. І ці гроші варто було б віддати на ЗСУ", — додає жінка.

"Негативно. Верховна Рада це важливий орган, але в першу чергу треба думати про людей, а потім про себе", — ділиться думками львів'янка.

Додамо, раніше народна депутатка Ніна Южаніна повідомила, що згідно з ухваленим держбюджетом зростуть зарплати для низки держслужбовців, зокрема, для працівників апарату ВР на понад 26%.

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