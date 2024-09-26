В Верховной Раде повысят зарплату работникам: что об этом думают львовяне — опрос 2024

Верховная Рада Украины. Фото: УНИАН

Украинское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год и внесло проект в Верховную Раду. В нем не планируется поднимать минимальную заработную плату украинцам и депутатам Верховной Рады. Однако зарплату повысят другим чиновникам, в частности, в Офисе Президента.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, поддерживают ли они такое решение.

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Все опрошенные ответили, что не поддерживают такое решение. Люди считают, что эти деньги лучше направить в помощь украинской армии.

"Я считаю, что не нужно работникам повышать зарплату, потому что они и так достаточно зарабатывают", — говорит женщина.

"Негативно к этому отношусь. В такое время, когда у нас все работает на ВСУ, вся страна волонтерит, а они зарплаты поднимают. Они могут еще себе помощников на работу взять, которые будут иметь бронь. А еще, мне кажется, это такая маленькая измена", — отмечает мужчина.

"Эти деньги лучше отдать в ВСУ или детям с особыми потребностями", — отмечает девушка.

"В первую очередь меня интересует в связи с чем это повышение связано и на основе чего. И эти деньги стоило бы отдать на ВСУ", — добавляет женщина.

"Негативно. Верховная Рада это важный орган, но в первую очередь нужно думать о людях, а потом о себе", — делится мыслями львовянка.

Добавим, ранее народный депутат Нина Южанина сообщила, что согласно принятому госбюджету возрастут зарплаты для ряда госслужащих, в частности, для работников аппарата ВР более чем на 26%.

Напомним, мы раньше писали, когда в Украине пересчитают пенсии.

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