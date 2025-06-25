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Головна Львів Працівниця "Ощадбанку" вкрала у клієнта гроші — рішення суду

Працівниця "Ощадбанку" вкрала у клієнта гроші — рішення суду

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 12:58
Співробітниця банку вкрала гроші у клієнта — що вирішив суд
Працівники банку. Ілюстративне фото: Freepik
Ключові моменти Співробітниця банку вкрала гроші у клієнта — деталі справи

У Львові завідувачка банківського відділення ще 13 років тому підробила депозитний договір та викрала у клієнта банку гроші. Відтак, суд зобов'язав банк повернути вкладнику понад 60 тис. грн за підроблений депозит.

Про це йдеться у рішенні суду.

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Співробітниця банку вкрала гроші у клієнта — деталі справи

За інформацією суду, в грудні 2012 року тодішня завідувачка відділення "Ощадбанку" у Львові, зловживаючи службовим становищем, підробила депозитний договір і супровідні документи та незаконно заволоділа 11,5 тис. грн одного з клієнтів банку. Гроші працівниця банку використала на власний розсуд.

"Оскільки кошти було привласнено під час виконання своїх обов`язків працівником банківської установи, юридична особа відшкодовує збитки у випадку коли цю шкоду, завдав їхній працівник. Працівниця визнала свою вину у привласненні коштів вкладників, включаючи позивача", — йдеться у рішенні суду.

Відтак суд задовольнив позов вкладника та зобовʼязав стягнути з АТ "Ощадбанк" на користь позивача:

  • 11 500 грн основної суми вкладу; 
  • Інфляційні втрати за період з 07.11.2013 по 10.02.2025 — 41 151,99 грн; 
  • 3% річних — 3 885,74 грн; 
  • Компенсацію моральної шкоди — 5 000 грн; 
  • Часткове відшкодування судових витрат — 302,80 грн; 
  • Судовий збір в дохід держави — 1 211,20 грн. 

Рішення набере чинності після закінчення строку апеляційного оскарження, якщо апеляційна скарга не буде подана.

Зауважимо, що працівницю банку ще у 2017 році визнав винною у кримінальному правопорушенні. Однак її звільнили від відбування покарання через збіг строків давності.

Нещодавно одесита засудили за спробу незаконно переправити чоловіків до Молдови.

У Києві суд оголосив вирок 31-річному киянину, визнаному винним у жорстокому поводженні з твариною.

суд Львів Ощадбанк покарання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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