Співробітниця банку вкрала гроші у клієнта — що вирішив суд

Працівники банку. Ілюстративне фото: Freepik

У Львові завідувачка банківського відділення ще 13 років тому підробила депозитний договір та викрала у клієнта банку гроші. Відтак, суд зобов'язав банк повернути вкладнику понад 60 тис. грн за підроблений депозит.

Про це йдеться у рішенні суду.

Реклама

Читайте також:

Співробітниця банку вкрала гроші у клієнта — деталі справи

За інформацією суду, в грудні 2012 року тодішня завідувачка відділення "Ощадбанку" у Львові, зловживаючи службовим становищем, підробила депозитний договір і супровідні документи та незаконно заволоділа 11,5 тис. грн одного з клієнтів банку. Гроші працівниця банку використала на власний розсуд.

"Оскільки кошти було привласнено під час виконання своїх обов`язків працівником банківської установи, юридична особа відшкодовує збитки у випадку коли цю шкоду, завдав їхній працівник. Працівниця визнала свою вину у привласненні коштів вкладників, включаючи позивача", — йдеться у рішенні суду.

Відтак суд задовольнив позов вкладника та зобовʼязав стягнути з АТ "Ощадбанк" на користь позивача:

11 500 грн основної суми вкладу;

Інфляційні втрати за період з 07.11.2013 по 10.02.2025 — 41 151,99 грн;

3% річних — 3 885,74 грн;

Компенсацію моральної шкоди — 5 000 грн;

Часткове відшкодування судових витрат — 302,80 грн;

Судовий збір в дохід держави — 1 211,20 грн.

Рішення набере чинності після закінчення строку апеляційного оскарження, якщо апеляційна скарга не буде подана.

Зауважимо, що працівницю банку ще у 2017 році визнав винною у кримінальному правопорушенні. Однак її звільнили від відбування покарання через збіг строків давності.

Нещодавно одесита засудили за спробу незаконно переправити чоловіків до Молдови.

У Києві суд оголосив вирок 31-річному киянину, визнаному винним у жорстокому поводженні з твариною.