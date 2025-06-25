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Главная Львов Работница "Ощадбанка" украла у клиента деньги — решение суда

Работница "Ощадбанка" украла у клиента деньги — решение суда

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Дата публикации 25 июня 2025 12:58
Сотрудница банка украла деньги у клиента - что решил суд
Работники банка. Иллюстративное фото: Freepik
Ключові моменти Сотрудница банка украла деньги у клиента — детали дела

Во Львове заведующая банковским отделением еще 13 лет назад подделала депозитный договор и похитила у клиента банка деньги. Следовательно, суд обязал банк вернуть вкладчику более 60 тыс. грн за поддельный депозит.

Об этом говорится в решении суда.

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Сотрудница банка украла деньги у клиента — детали дела

По информации суда, в декабре 2012 года тогдашняя заведующая отделением "Ощадбанка" во Львове, злоупотребляя служебным положением, подделала депозитный договор и сопроводительные документы и незаконно завладела 11,5 тыс. грн одного из клиентов банка. Деньги работница банка использовала по своему усмотрению.

"Поскольку средства были присвоены при исполнении своих обязанностей работником банковского учреждения, юридическое лицо возмещает убытки в случае если этот ущерб, нанес их работник. Работница признала свою вину в присвоении средств вкладчиков, включая истца", — говорится в решении суда.

Поэтому суд удовлетворил иск вкладчика и обязал взыскать с АО "Ощадбанк" в пользу истца:

  • 11 500 грн основной суммы вклада;
  • Инфляционные потери за период с 07.11.2013 по 10.02.2025 — 41 151,99 грн;
  • 3% годовых — 3 885,74 грн;
  • Компенсацию морального вреда — 5 000 грн;
  • Частичное возмещение судебных расходов — 302,80 грн;
  • Судебный сбор в доход государства — 1 211,20 грн.

Решение вступит в силу по истечении срока апелляционного обжалования, если апелляционная жалоба не будет подана.

Заметим, что работницу банка еще в 2017 году признал виновной в уголовном правонарушении. Однако ее освободили от отбывания наказания из-за истечения сроков давности.

Недавно одессита осудили за попытку незаконно переправить мужчин в Молдову.

В Киеве суд огласил приговор 31-летнему киевлянину, признанному виновным в жестоком обращении с животным.

суд Львов Ощадбанк наказание судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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