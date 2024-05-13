Правоохоронці затримали зрадників, які планували серію терактів у Києві та Львові

Правоохоронці та затримані фігуранти. Фото: t.me/lvivoblprok

Правоохоронці затримали учасників агентурної мережі спецслужб Росії. Вони планували серію терактів у Києві та Львові.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у Telegram у понеділок, 13 травня.

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"За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру двом учасникам мережі агентів, які за завданням спецслужб РФ планували серію терактів у Києві та Львові. Одному з підозрюваних інкримінують вчинення держзради, замах на вчинення диверсії, іншому — незакінчений замах на вчинення терористичного акту", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрювані на виконання завдання спецслужб Росії повинні були закласти вибухові пристрої на підприємстві оборонного призначення у Львові, у трьох торговельних центрах та в закладі харчування в Києві, а потім підірвати їх.

Фігурантів затримали на автостоянці в останньому із торгових центрів, де планувалося закласти вибухівку. Їх взяли під варту.

Усі 15 вибухових пристроїв, що були замасковані під продукти харчування, виявлені у Києві та знешкоджені. Ще чотири — вилучили у Львові.

Наразі тривають слідчі дії.

Допис Львівської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Рівненській області затримали колаборанта. Він займався збором інформації про військові об’єкти та рух української техніки.

Також СБУ запобігла спланованим терактам, які російське Головне розвідувальне управління планувало в Києві на 9 травня. Виконавці теракту були затримані.