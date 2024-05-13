Правоохранители задержали предателей, которые планировали серию терактов в Киеве и Львове

Правоохранители и задержанные фигуранты. Фото: t.me/lvivoblprok

Правоохранители задержали участников агентурной сети спецслужб России. Они планировали серию терактов в Киеве и Львове.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 13 мая.

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"Под процессуальным руководством областной прокуратуры сообщено о подозрении двум участникам сети агентов, которые по заданию спецслужб РФ планировали серию терактов в Киеве и Львове. Одному из подозреваемых инкриминируют совершение госизмены, покушение на совершение диверсии, другому — незаконченное покушение на совершение террористического акта", — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые во исполнение задания спецслужб России должны были заложить взрывные устройства на предприятии оборонного назначения во Львове, в трех торговых центрах и в заведении питания в Киеве, а затем подорвать их.

Фигуранты были задержаны на автостоянке в последнем из торговых центров, где планировалось заложить взрывчатку. Их заключили под стражу.

Все 15 взрывных устройств, замаскированных под продукты питания, обнаружены в Киеве и обезврежены. Еще четыре — изъяли во Львове.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Пост Львовской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Ровенской области задержали коллаборанта. Он занимался сбором информации о военных объектах и движении украинской техники.

Также СБУ предотвратила спланированные теракты, которые российское Главное разведывательное управление планировало в Киеве на 9 мая. Исполнители теракта были задержаны.