Вибори в Україні 2025 під час війни — чи треба переобирати нового президента, що думають у Львові

Площа перед оперним театром сьогодні у Львові. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні в Україні питання проведення президентських виборів під час війни стало однією з найактуальніших тем як для депутатів, так і для українців. Згідно з Конституцією України, президентські вибори повинні проводитися кожні п'ять років. Проте за українським законодавством виборчий процес не може відбуватися під час воєнний стану.

Новини.LIVE запитали у львів'ян, чи підтримують вони ідею проведення виборів президента в Україні наступного року.

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Більшість опитаних вважають, що вибори потрібні. У коментарях Новини.LIVE вони пояснили, що необхідно дотримуватися демократичних принципів.

"Однозначно я підтримую вибори. На мою думку, наш президент трішки не справляється зі своїми обов'язками, тому варто голосувати", — запевняє жінка.

"Проти. А хто буде голосувати? Людей немає. Військові воюють, а решта людей емігрували за кордон. А хто лишився? Самі "зелені", які будуть вибирати тих самих "зелених". Я проти", — наголошує львів'янка.

"А чому б і ні? Можливо, вже варто щось змінювати", — додає жінка.

"Я більше "за", аніж проти. Ми живемо в демократичній країні. Звісно, є певні причини, через що не можливо провести вибори, позаяк військові не зможуть проголосувати", — каже дівчина.

"Я вважаю, що Зеленський затримався занадто довго і ми не зможемо розвиватись, якщо не змінимо президента", — ділиться думками дівчина.

Додамо, раніше нардепка Оксана Савчук повідомила в ефірі Ранок.LIVE, що ЦВК видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів.

Нагадаємо, ми раніше писали за яких 2025 року можуть відбутися вибори.

Ми також писали, що видання The Economist, посилаючись на невідомі джерела, повідомило, що Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів у 2025 році на тлі зниження його рейтингів.