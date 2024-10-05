Выборы в Украине 2025 во время войны — нужно ли переизбирать нового президента, что думают во Львове

Площадь перед оперным театром во Львове. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в Украине вопрос проведения президентских выборов во время войны стал одной из самых актуальных тем как для депутатов, так и для украинцев. Согласно Конституции Украины, президентские выборы должны проводиться каждые пять лет. Однако по украинскому законодательству избирательный процесс не может происходить во время военного положения.

Новини.LIVE спросили у львовян, поддерживают ли они идею проведения выборов президента в Украине в следующем году.

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Большинство опрошенных считают, что выборы нужны. В комментариях Новини.LIVE они объяснили, что необходимо придерживаться демократических принципов.

"Однозначно я поддерживаю выборы. На мой взгляд, наш президент немного не справляется со своими обязанностями, поэтому стоит голосовать", — уверяет женщина.

"Против. А кто будет голосовать? Людей нет. Военные воюют, а остальные люди эмигрировали за границу. А кто остался? Одни "зеленые", которые будут выбирать тех же "зеленых". Я против", — отмечает львовянка.

"А почему бы и нет? Возможно, уже стоит что-то менять", — добавляет женщина.

"Я больше "за", чем против. Мы живем в демократической стране. Конечно, есть определенные причины из-за чего невозможно провести выборы, так как военные не смогут проголосовать", — говорит девушка.

"Я считаю, что Зеленский задержался слишком долго и мы не сможем развиваться, если не сменим президент", — делится мыслями девушка.

Добавим, ранее нардеп Оксана Савчук сообщила в эфире Ранок.LIVE, что ЦИК издал постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам.

Напомним, мы ранее писал, при каких условиях в 2025 году могут состояться выборы.

Мы также писали, что издание The Economist со ссылкой на неизвестные источники сообщило, что Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году на фоне снижения его рейтингов.