Якою буде погода у Львові завтра - прогноз погоди на 8 жовтня

У середу, 8 жовтня, на Львівщині небо буде переважно хмарним. Інколи сонце місцями буде проглядатися крізь хмари.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.

Якою буде погода у Львові завтра

Істотних опадів не передбачається, проте вночі та вранці місцями можливий туман, тож водіям варто бути обережними.

Вітер очікується північно-східний зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +3...+8 °С, вдень повітря прогріється до +9...+14 °С.

У Львові вночі буде +4...+6 °С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +11...+13 °С.

