Зеленський зробив заяву про підвищення цін на газ — звернення
Головна Львів Прийде коротке тепло — прогноз погоди у Львові на завтра

Прийде коротке тепло — прогноз погоди у Львові на завтра

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 20:57
Якою буде погода у Львові завтра - прогноз погоди на 8 жовтня
Люди йдуть по вулиці у дощ. Фото: УНІАН

У середу, 8 жовтня, на Львівщині небо буде переважно хмарним. Інколи сонце місцями буде проглядатися крізь хмари.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.

Читайте також:
Прийде коротке тепло — прогноз погоди у Львові на завтра - фото 1
Пост Львівського РЦГМ. Фото: скриншот

Якою буде погода у Львові завтра

Істотних опадів не передбачається, проте вночі та вранці місцями можливий туман, тож водіям варто бути обережними.

Вітер очікується північно-східний зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +3...+8 °С, вдень повітря прогріється до +9...+14 °С.

У Львові вночі буде +4...+6 °С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +11...+13 °С.

Нагадаємо, що завтра, 8 жовтня, Україна зустріне справжню осінню погоду. Прийдуть дощі, висока вологість та поривчастий вітер. 

Раніше стало відомо, чи варто їхати в гори на початку жовтня та яка зараз погода у Карпатах.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
