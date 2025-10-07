Видео
Главная Львов Придет короткое тепло — прогноз погоды во Львове на завтра

Придет короткое тепло — прогноз погоды во Львове на завтра

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 20:57
Какой будет погода во Львове завтра - прогноз погоды на 8 октября
Люди идут по улице в дождь. Фото: УНИАН

В среду, 8 октября, на Львовщине небо будет преимущественно облачным. Иногда солнце местами будет просматриваться сквозь облака.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.

Какой будет погода во Львове завтра

Существенных осадков не предвидится, однако ночью и утром местами возможен туман, поэтому водителям стоит быть осторожными.

Ветер ожидается северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +3...+8 °С, днем воздух прогреется до +9...+14 °С.

Во Львове ночью будет +4...+6 °С, днем столбики термометров поднимутся до +11...+13 °С.

Напомним, что завтра, 8 октября, Украина встретит настоящую осеннюю погоду. Придут дожди, высокая влажность и порывистый ветер.

Ранее стало известно, стоит ли ехать в горы в начале октября и какая сейчас погода в Карпатах.

Автор:
Автор:
Светлана Силенко
