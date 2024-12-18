Прогноз погоди у Львові на завтра, 19 грудня

Приємний сюрприз для Львівщини — синоптики дали прогноз на завтра
Погода у Львові та області завтра, 19 грудня, буде хмарною з проясненнями без істотних опадів. Температура повітря підвищиться до +12 °С.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львівській області 19 грудня
Завтра у регіоні очікується хмарна погода з проясненнями та без істотних опадів.
Вітер буде південно-західний, помірний, з поривами 9–14 м/с.
Температура повітря уночі становитиме 0...+5 °С, а вдень — +7...+12 °С.
Погода у Львові 19 грудня
В обласному центрі температура повітря завтра вночі коливатиметься в межах +1…+3 °С, а вдень вона сягне +8…+10 °С.
Як ми повідомляли, зима цього року в Україні очікується відносно теплою. Більшість днів будуть із комфортною температурою.
Протягом цього тижня погода в Україні буде холодною, очікується мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься в межах -5...+9 °C.
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