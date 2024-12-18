Прогноз погоды во Львове на завтра, 19 декабря

Приятный сюрприз для Львовщины — синоптики дали прогноз на завтра
Погода во Львове и области завтра, 19 декабря, будет облачная с прояснениями без существенных осадков. Температура воздуха повысится до +12 °С.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львовской области 19 декабря
Завтра в регионе ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков.
Ветер будет юго-западный, умеренный, с порывами 9–14 м/с.
Температура воздуха ночью будет 0...+5 °С, а днем — +7...+12 °С.
Погода во Львове 19 декабря
В областном центре температура воздуха завтра ночью будет колебаться в пределах +1…+3 °С, а днем она составит +8…+10 °С.
Как мы сообщали, зима в этом году в Украине ожидается относительно теплой. Большинство дней будет с комфортной температурой.
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