Прогноз погоды во Львове на завтра, 19 декабря

Люди идут по улице зимой. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 19 декабря, будет облачная с прояснениями без существенных осадков. Температура воздуха повысится до +12 °С.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода во Львовской области 19 декабря

Сообщение Львовского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Завтра в регионе ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков.

Ветер будет юго-западный, умеренный, с порывами 9–14 м/с.

Температура воздуха ночью будет 0...+5 °С, а днем — +7...+12 °С.

Погода во Львове 19 декабря

В областном центре температура воздуха завтра ночью будет колебаться в пределах +1…+3 °С, а днем она составит +8…+10 °С.

Как мы сообщали, зима в этом году в Украине ожидается относительно теплой. Большинство дней будет с комфортной температурой.

В течение этой недели погода в Украине будет холодная, ожидается мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться в пределах -5...+9°C.