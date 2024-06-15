Львівські прикордонники ефектно знищили техніку окупантів у Харківській області — відео

Знищення техніки окупантів під Вовчанськом. Фото: скриншот з відео

Прикордонники Львівського загону активно знищують російських окупантів під Вовчанськом Харківської області. Вони показали професійні удари по техніці ворога.

Відео опублікувала пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Facebook у суботу, 15 червня.

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Бійці прикордонної комендатури "Шквал" разом із військовослужбовцями інших підрозділів Сил оборони дають гідну відсіч окупантам у Харківській області.

У ДПСУ зазначили, що аеророзвідка прикордонників продовжує активно працювати на Вовчанському напрямку.

"За допомогою ударних дронів охоронці кордону сьомого прикордонного Карпатського загону здійснили подвійне ураження техніки окупантів. Як результат, вивели з ладу Урал, який був погано припаркований. В окупантів, які перебували в ПЗМ (полкова землерийна машина), теж запалало", — йдеться у повідомлення.

Втрати живої сили РФ уточнюються.

Нагадаємо, українські військові щодня завдають ударів по позиціях противника. Внаслідок атак бійці Сил оборони ліквідовують російських окупантів та їх військову техніку.

Також українські захисники впродовж останньої доби ліквідували велику кількість російських окупантів. До того ж противник залишився без важливої техніки на фронті.