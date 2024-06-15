Львовские пограничники эффектно уничтожили технику оккупантов в Харьковской области — видео

Уничтожение техники оккупантов под Волчанском. Фото: скриншот с видео

Пограничники Львовского отряда активно уничтожают российских оккупантов под Волчанском Харьковской области. Они показали профессиональные удары по технике врага.

Видео опубликовала пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница в Facebook в субботу, 15 июня.

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Бойцы пограничной комендатуры "Шквал" вместе с военнослужащими других подразделений Сил обороны дают достойный отпор оккупантам в Харьковской области.

В ГПСУ отметили, что аэроразведка пограничников продолжает активно работать на Волчанском направлении.

"С помощью ударных дронов пограничники седьмого пограничного Карпатского отряда осуществили двойное поражение техники оккупантов. Как результат, вывели из строя Урал, который был плохо припаркован. У оккупантов, которые находились в ПЗМ (полковая землеройная машина), тоже загорелось", — говорится в сообщении.

Потери живой силы РФ уточняются.

Напомним, украинские военные ежедневно наносят удары по позициям противника. В результате атак бойцы Сил обороны ликвидируют российских оккупантов и их военную технику.

Также украинские защитники на протяжении последних суток ликвидировали большое количество российских оккупантов. К тому же, противник остался без важной техники на фронте.