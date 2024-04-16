Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Примусове затримання львів'янина ТЦК — як пояснили інцидент у військкоматі arrow

Примусове затримання львів'янина ТЦК — як пояснили інцидент у військкоматі

16 квітня 2024 11:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Примусове затримання львів'янина ТЦК — як пояснили інцидент у військкоматі
Дівчина, яка повідомила про інцидент. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Закарпатському ТЦК та СП прокоментували інцидент про нібито викрадення львів'янина співробітниками військкомату. Там спростували інформацію й зазначили, що хотіли лише уточнити дані військовозобов'язаного чоловіка. 

Про це повідомили на сторінці Закарпатського обласного ТЦК та СП.

Читайте також:

Пояснення ТЦК та СП

"Офіційно повідомляємо, що цю особу було доставлено представниками Державної прикордонної служби України до ТЦК та СП, де перевірили його військово-облікові данні та виписали повістку за місцем реєстрації", — написали у ТЦК, коментуючи інцидент із затриманням чоловіка. 

Затримання жителя Львова працівниками ТЦК
Скриншот допису

Що відомо про інцидент із затриманням

Днями мережею почало ширитися відео, на якому дівчина потерпілого розповіла про неправомірні дії співробітників Мукачівського ТЦК.

За словами львів'янки, її хлопця примусово затримали військкоми, силоміць відвезли до Мукачівського ТЦК і який час утримували там. Пізніше чоловіка відвезли до лісу на кордоні зі Словаччиною, де незадовго після цього його затримали прикордонники.

Відтепер потерпілого звинувачують у спробі незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, днями в Одесі стався черговий скандал з ТЦК. Під час чергового рейду військових цивільного намагались вивести силою з тролейбусу після того, як він надав усі документи перевіряючим.

Також на Одещині чоловіки у військовій формі "запакували" 14-річного хлопця у мікроавтобус. Пізніше вони дізналися про його вік та відпустили.

війна
військкомат
військові
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
чоловіки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем