Примусове затримання львів'янина ТЦК — як пояснили інцидент у військкоматі

Дівчина, яка повідомила про інцидент. Фото: скриншот з відео

У Закарпатському ТЦК та СП прокоментували інцидент про нібито викрадення львів'янина співробітниками військкомату. Там спростували інформацію й зазначили, що хотіли лише уточнити дані військовозобов'язаного чоловіка.

Про це повідомили на сторінці Закарпатського обласного ТЦК та СП.

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Пояснення ТЦК та СП

"Офіційно повідомляємо, що цю особу було доставлено представниками Державної прикордонної служби України до ТЦК та СП, де перевірили його військово-облікові данні та виписали повістку за місцем реєстрації", — написали у ТЦК, коментуючи інцидент із затриманням чоловіка.

Скриншот допису

Що відомо про інцидент із затриманням

Днями мережею почало ширитися відео, на якому дівчина потерпілого розповіла про неправомірні дії співробітників Мукачівського ТЦК.

За словами львів'янки, її хлопця примусово затримали військкоми, силоміць відвезли до Мукачівського ТЦК і який час утримували там. Пізніше чоловіка відвезли до лісу на кордоні зі Словаччиною, де незадовго після цього його затримали прикордонники.

Відтепер потерпілого звинувачують у спробі незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, днями в Одесі стався черговий скандал з ТЦК. Під час чергового рейду військових цивільного намагались вивести силою з тролейбусу після того, як він надав усі документи перевіряючим.

Також на Одещині чоловіки у військовій формі "запакували" 14-річного хлопця у мікроавтобус. Пізніше вони дізналися про його вік та відпустили.