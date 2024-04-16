Принудительное задержание львовянина ТЦК — как объяснили инцидент в военкомате

Девушка, сообщившая об инциденте. Фото: скриншот с видео

В Закарпатском ТЦК и СП прокомментировали инцидент о якобы похищении львовянина сотрудниками военкомата. Там опровергли информацию и отметили, что хотели только уточнить данные военнообязанного мужчины.

Об этом сообщили на странице Закарпатского областного ТЦК и СП.

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Объяснение ТЦК и СП

"Официально сообщаем, что данное лицо было доставлено представителями Государственной пограничной службы Украины в ТЦК и СП, где проверили его военно-учетные данные и выписали повестку по месту регистрации", — написали в ТЦК, комментируя инцидент с задержанием мужчины.

Скриншот сообщения

Что известно об инциденте с задержанием

На днях в сети начало распространяться видео, на котором девушка пострадавшего рассказала о неправомерных действиях сотрудников Мукачевского ТЦК.

По словам львовянки, ее парня принудительно задержали военкомы, насильно отвезли в Мукачевский ТЦК и какое-то время содержали там. Позже мужчину увезли в лес на границе со Словакией, где незадолго после этого его задержали пограничники.

Теперь потерпевшего обвиняют в попытке незаконного пересечения границы.

Напомним, на днях в Одессе произошел очередной скандал с ТЦК. Во время очередного военного гражданского рейда пытались вывести силой из троллейбуса после того, как он предоставил все документы проверяющим.

Также в Одесской области мужчины в военной форме "упаковали" 14-летнего парня в микроавтобус. Позже они узнали о его возрасте и отпустили.