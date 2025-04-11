Перша поїздка принца Гаррі в Україну — які враження від візиту

Принц Гаррі з пацієнтами Superhumans Centre. Фото: Superhumans Centre/Handout via REUTERS

Принц Гаррі вчора,10 квітня, вперше прибув до України, де провів день у центрі Superhumans та зустрівся з українськими ветеранами — учасниками Ігор Нескорених різних років. Візит принца став знаковою подією для всієї спільноти Invictus в Україні.

Про це повідомила пресслужба Superhumans Center.

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Принц Гаррі познайомився з багатьма пацієнтами центру. Він відзначив знайомство з британським волонтером Едді, який отримав поранення та нині проходить реабілітацію саме в Україні, а також з 10-річним Романом Олексівим, який є одним із наймолодших суперів центру.

Це вже не перший контакт герцога Сассекського з українською командою Invictus. У лютому цього року він зустрівся зі збірною на Іграх Нескорених у Ванкувері та Вістлері. Тоді принц тепло поспілкувався з учасниками з України.

Під час візиту до Superhumans принц Гаррі також зазирнув до операційної, де на той момент тривала складна операція з відновлення слуху одному з українських захисників. Він зауважив, що бував у багатьох медичних та реабілітаційних центрах, однак цей називає унікальним через широкий спектр послуг для лікування поранених.

"Це мій перший візит до України і точно не буде останнім. Для мене було справжньою честю приїхати сюди з делегацію і відвідати, щоб побачити абсолютно неймовірний рівень догляду та реабілітації який забезпечують під дахом цього унікального закладу і побачити хірургів. Я бачив багато різних центрів, але мати спеціальний центр, де все під одним дахом — це особливо. Тут людей оперують, потім у тому ж приміщенні їм підбирають протез, а потім вони повертаються додому. Хоча більшість не хоче їхати, і я розумію чому", — поділився принц Гаррі враженнями.

Крім того, герцог Сассекський висловив свою підтримку Україні.

"Я хочу нагадати Україні, що світ стоїть поруч з нею і Invictus буде партнером України стільки скільки потрібно", — сказав Принц Гаррі.

До слова, зв’язок між "Іграми нескорених" та українським центром Superhumans налагоджено вже давно. Торік центр відвідав СЕО Invictus Games Foundation Домінік Рід за запрошенням української збірної.

Нагадаємо, вчора, 10 квітня, стало відомо про візит принца Гаррі в Україну — його плани про приїзд не розголошували. Член королівської родини відвідав центр Superhumans, де лікують поранених українських військових.

Також нагадаємо, що у лютому принц Гаррі зробив теплий жест підтримки українцям в лютому, коли в Канаді відбувалися "Ігри нескорених".