Первая поездка принца Гарри в Украину — какие впечатления от визита

Принц Гарри с пациентами Superhumans Centre. Фото: Superhumans Centre/Handout via REUTERS

Принц Гарри вчера, 10 апреля, впервые прибыл в Украину, где провел день в центре Superhumans и встретился с украинскими ветеранами — участниками Игр Непокоренных разных лет. Визит принца стал знаковым событием для всего сообщества Invictus в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Superhumans Center.

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Принц Гарри познакомился со многими пациентами центра. Он отметил знакомство с британским волонтером Эдди, который получил ранение и сейчас проходит реабилитацию именно в Украине, а также с 10-летним Романом Алексивым, который является одним из самых молодых суперов центра.

Это уже не первый контакт герцога Сассекского с украинской командой Invictus. В феврале этого года он встретился со сборной на Играх Непокоренных в Ванкувере и Уистлере. Тогда принц тепло пообщался с участниками из Украины.

Во время визита в Superhumans принц Гарри также заглянул в операционную, где на тот момент продолжалась сложная операция по восстановлению слуха одному из украинских защитников. Он отметил, что бывал во многих медицинских и реабилитационных центрах, однако этот называет уникальным из-за широкого спектра услуг для лечения раненых.

"Это мой первый визит в Украину и точно не будет последним. Для меня было настоящей честью приехать сюда с делегацией и посетить, чтобы увидеть совершенно невероятный уровень ухода и реабилитации, который обеспечивают под крышей этого уникального заведения и увидеть хирургов. Я видел много разных центров, но иметь специальный центр, где все под одной крышей — это особенно. Здесь людей оперируют, потом в том же помещении им подбирают протез, а потом они возвращаются домой. Хотя большинство не хочет уезжать, и я понимаю почему", — поделился принц Гарри впечатлениями.

Кроме того, герцог Сассекский выразил свою поддержку Украине.

"Я хочу напомнить Украине, что мир стоит рядом с ней и Invictus будет партнером Украины столько сколько нужно", — сказал Принц Гарри.

К слову, связь между "Играми непокоренных" и украинским центром Superhumans налажена уже давно. В прошлом году центр посетил СЕО Invictus Games Foundation Доминик Рид по приглашению украинской сборной.

Напомним, вчера, 10 апреля, стало известно о визите принца Гарри в Украину — его планы о приезде не разглашали. Член королевской семьи посетил центр Superhumans, где лечат раненых украинских военных.

Также напомним, что в феврале принц Гарри сделал теплый жест поддержки украинцам в феврале, когда в Канаде проходили "Игры непокоренных".