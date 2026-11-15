Герцог Сассекський, принц Гаррі. Фото: Reuters

У неділю, 15 листопада, стало відомо про четвертий візит британського принца Гаррі до України, під час якого він відвідав Львів та виступив на міжнародній конференції з лікування й реабілітації постраждалих від війни. Герцог Сассекський наголосив, що українські медики стали джерелом унікального досвіду для іноземних фахівців, а також висловив упевненість у перемозі України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сторінку Chris Baron Smith в Instagram.

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Принц Гаррі виступив на конференції у Львові

Герцог Сассекський долучився до першої міжнародної конференції Superhumans War Trauma Conference, яка проходила на базі Всеукраїнського центру воєнної травми.

Під час виступу принц Гаррі звернув увагу на зміни в міжнародному медичному співробітництві. Він розповів, що раніше іноземні спеціалісти приїжджали до України, щоб навчати місцевих лікарів. Тепер ситуація змінилася, адже міжнародні експерти прагнуть переймати практичні знання українських медиків.

Гаррі також зазначив, що досвід, здобутий лікарями під час війни, матиме важливе значення для відновлення країни після завершення бойових дій.

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Конференцію Superhumans присвятили сучасним методам лікування бойових травм, відновленню пацієнтів та їхній подальшій реабілітації.

Протягом двох днів українські й міжнародні спеціалісти обговорювали новітні клінічні практики та комплексні підходи до медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що принц Гаррі закликав міжнародну спільноту активніше підтримувати Україну. Під час благодійного вечора в Лондоні він розповів про зустрічі з українцями, які втратили близьких, домівки та кінцівки через війну.

Також Новини.LIVE писав, що 25 квітня принц Гаррі виступив на Київському безпековому форумі та наголосив на важливості боротьби України для світової демократії.