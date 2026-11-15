Герцог Сассекский, принц Гарри. Фото: Reuters

В воскресенье, 15 ноября, стало известно о четвертом визите британского принца Гарри в Украину, во время которого он посетил Львов и выступил на международной конференции по лечению и реабилитации пострадавших от войны. Герцог Сассекский подчеркнул, что украинские медики стали источником уникального опыта для иностранных специалистов, а также выразил уверенность в победе Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на страницу Chris Baron Smith в Instagram.

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Принц Гарри выступил на конференции во Львове

Герцог Сассекский принял участие в первой международной конференции Superhumans War Trauma Conference, которая проходила на базе Всеукраинского центра военной травмы.

Во время выступления принц Гарри обратил внимание на изменения в международном медицинском сотрудничестве. Он рассказал, что раньше иностранные специалисты приезжали в Украину, чтобы обучать местных врачей. Теперь ситуация изменилась, поскольку международные эксперты стремятся перенимать практические знания украинских медиков.

Гарри также отметил, что опыт, полученный врачами во время войны, будет иметь важное значение для восстановления страны после завершения боевых действий.

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Конференцию Superhumans посвятили современным методам лечения боевых травм, восстановлению пациентов и их дальнейшей реабилитации.

В течение двух дней украинские и международные специалисты обсуждали новейшие клинические практики и комплексные подходы к медицинской помощи.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что принц Гарри призвал международное сообщество активнее поддерживать Украину. Во время благотворительного вечера в Лондоне он рассказал о встречах с украинцами, которые потеряли близких, дома и конечности из-за войны.

Также Новини.LIVE писал, что 25 апреля принц Гарри выступил на Киевском форуме по безопасности и подчеркнул важность борьбы Украины для мировой демократии.