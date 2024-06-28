Приватизація готелів та ТРЦ в Україні - що планують продати у 2024 році

Голова Фонду держмайна Віталій Коваль. Фото: Новини.LIVE

Голова фонду державного майна Віталій Коваль під час виступу на форумі у Львові заявив, що в Україні планують приватизувати деякі готелі. Зокрема, йдеться про готель "Україна" та "Козацький".

Про це Коваль сказав у коментарі кореспонденту Новини.LIVE.

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Приватизація готелів Україна та Козацький

"Ми розпочали приватизацію цих двох готелів, щодо "Козацького" — уже оголошена процедура, а 18 липня буде проведений аукціон. Він буде відбуватися на платформі Prozorro за процедурою малої приватизації", — сказав Коваль.

За словами голови Фонду, початкова ціна цього об'єкту становить 155 млн гривень і переможцем буде визнана людина, яка запропонує найвищу ставку після трьох кроків аукціону.

Приватизація Ocean Plaza

Як зазначив Коваль, Ocean Plaza також є об'єктом, 66,65% якого — у власності держави в статутному капіталі. ТРЦ підпадає під процедуру великої приватизації, тому найближчим часом Фонд держмайна планує оголошувати аукціон, виручені кошти від якого підуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії в Україні.

Він уточнив, що в які населені пункти саме будуть направлені кошти — визначає Мінфін.

Мала і велика приватизація в Україні

"Нас приємно дивують аукціони по всій Україні. Зрозуміло, що чим ближче до фронту, тим менша ділова активність — мова йде про території 30-40 км від бойових дій", — зауважив Коваль.

Однак він наголосив в проведенні успішних аукціонів і в Дніпрі, і в Сумах, і навіть у Харкові. На його думку, фактично це не є причиною для того, аби не проводити приватизацію.

"Якщо актив не проданий — ми його просто тримаємо в нашому запасі на наступний, кращий період", — пояснив голова Фонду.

Він зазначив, що у центрі та на заході України дуже жвавий інтерес до таких аукціонів — середній показник за перший квартал становить понад п'ять учасників на аукціоні.

Раніше Коваль в інтерв'ю для Новини.LIVE заявив, що цьогоріч в Україні планують приватизувати 19 великих об’єктів.

Крім того, українці можуть долучитися до приватизації двох готелів у Києві. Одна з інвестиційних компаній надала можливість "народної приватизації".